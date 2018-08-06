İtalya'da Lise Öğrencilerine Cinsel Şiddeti Önlemek ve Flörtleşmeyi Öğretmek İçin 'Duygusal Eğitim'...

İtalya'nın kuzeyindeki Piemonte bölgesinde gelecek eğitim yılında lise öğrencilerine "duygusal eğitim" dersi verilecek.

Piemonte bölge meclisi ile bir felsefe derneğinin birlikte hazırladığı programla, hem kadına karşı cinsiyete dayalı şiddet gibi sorunlara yönelik önleyici bir adım atmak hem de sosyal medya çağında flörtleşmeyi unutan gençlere duygusal yakınlık kurmayı öğretmek amaçlanıyor.

L'Espresso dergisinin haberine göre dersin adı Gustave Flaubert'in romanından esinlenilerek "duygusal eğitim" koyuldu. L'Espresso, İtalya'da ilk kez okullarda böyle bir eğitim verileceğini yazdı.

Liselilere duygusal eğitim verme projesi, Piemonte Bölge Meclisi Üyesi Gabriele Molinari ile felsefe derneği "Filosofia in Movimento" kurucu üyesi ve eğitim felsefesi profesörü Paolo Ercolani tarafından hayata geçirilecek.

Psikologların da katılacağı derslerde lise öğrencilerine, tarihsel ve toplumsal önyargıları aşarak sağlıklı duygusal ilişki kurma biçimleri öğretilecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya alışmış yeni nesillere derinlikli duygusal ilişki kurmalarında yardımcı olunması da amaçlanıyor.

'Sağlıklı ilişkilere' hazırlanacaklar

L'Espresso, "ekran başından, çok kısa süreli ilişkiler" kurmaya alışmış, "flörtleşmeyi ve gerçek bir duygusal ilişki kurmayı bilmeyen" gençlerin bu derslerle sağlıklı ilişkilere hazırlanacağını yazdı.

Duygusal eğitim derslerinin mimarlarından Profesör Ercolani de L'Espresso dergisine yaptığı açıklamada, "Okullarda duygusal eğitim vermek, gençlerin dengeli bir duygu dünyası içinde yetişkinliğe geçmelerinde gerekli bilgi ve araçlar edinmelerini sağlamaya yardımcı olacak" dedi.

Ercolani, "Cinsiyete dayalı şiddet, ancak büyük ses getiren elim hadiseler yaşandığında gün yüzüne çıkan, onun dışında üzeri örtülen bir gerçeklik. Yalnızca bir olay yaşandığında insanlar harekete geçiyor, büyük yıldızlar ses çıkarıyor, gösteriler yapılıyor. Fakat bunlar, sıcağı sıcağına verilen tepkilerin ötesine gitmiyor. Sorun böyle çözülemez: Sorunun kökenindeki nedenlerle mücadele etmek gerek. Okul dersliklerine giderek işe gençlerimizden başlamak gerek" diye konuştu.

Piemonte bölgesinde ilk aşamada 2 bin kadar lise öğrencisiyle başlatılacak olan projenin, daha sonra İtalya'nın diğer bölgelerinde de uygulanması bekleniyor. Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesi ile Toskana, Marche ve Emilia-Romagna bölgelerinin projeyle ilgilendiği belirtiliyor.