İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım
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İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım

İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından İtalya'da, başta kadınlar olmak üzere hakları tehdit altında olan Afganların ülkeye kabul edilmesi çağrıları artıyor.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından İtalya'da, başta kadınlar olmak üzere hakları tehdit altında olan Afganların ülkeye kabul edilmesi çağrıları artıyor.

Aralarında başkent Roma'nın da yer aldığı bazı belediye başkanları, Afgan sığınmacılara "insani koridor" açılması çağrısı yaptı ve belediye tesislerinin bu kişileri ağırlamak için kullanılmasını teklif etti.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'Ya bu yönde bir mektup yazdığını açıkladı.

Virginia Raggi, "Roma, Afganistan'da korku ve umutsuzluğun pençesindeki binlerce kişiyi kaderlerine terk etmek istemiyor" dedi.

Raggi, Afgan kadınlara eğitim bursları verilmesi, misafir öğretim üyesi pozisyonu sağlanması gibi girişimlerde bulunulması çağrısı da yaptı.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori de "Afganistan'da yaşanan trajedi karşısında çok sayıda İtalyan kentinin belediye başkanları olarak sığınmacıları kabul etmeye hazırız" dedi.

İtalyan Belediyeler Birliği'nin göç sorumlusu ve Prato kenti Belediye Başkanı Matteo Biffoni ise İçişleri ve Savunma Bakanları ile bu konuda iletişime geçtiklerini açıkladı.

Biffoni, "İtalyan belediye başkanları Afgan aileleri ağırlamak için üzerlerine düşeni yapmaya hazırlar" diye konuştu.

300 bin kişi imzaladı

Çok sayıda kişi de internette, "Afgan kadınlar ile çocuklarının ve yetimhanelerdeki çocukların kurtarılması için uluslararası insani koridorlar kurulması" çağrısıyla bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya 3 gün içinde yaklaşık 300 bin kişi imzalarıyla destek verdi.

İtalya'nın en büyük siyasi partilerinden, merkez soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta da Afganistan'da kalmak isteyenlere yardım ve kaçmak isteyenlere destek için İtalya'da "ulusal seferberlik" çağrısı yaptı.

Göç karşıtı, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise Afgan sığınmacılara ülkeye kabul edilmesine karşı çıktı. İtalya'ya halihazırda binlerce göçmenin deniz yoluyla gelmeye devam ettiğini söyleyen Salvini, "Şimdi de Afganistan'dan kaçış bir felakete dönüşme riski taşıyor. İtalya on binlerce kişiyi kabul edemez" dedi.

Draghi: Türkiye de işbirliğine dahil olmalı

Afganistan'da asker bulunduran ülkelerden olan İtalya, son birliklerini geçen Haziran ayında geri çekti. İtalyan askerlerinden 54'ü bu ülkedeki misyonda hayatlarını kaybetti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu göreve gelmesinden bu yana ilk kez dün akşam bir söyleşi verdi ve Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Draghi, Rai 1 kanalında yayımlanan söyleşide "20 yılda İtalya 54 askerini kaybetti. Yaklaşık 700 askerimiz de yaralandı" dedi ve ekledi:

"Ailelerine, yaptıkları fedakarlığın boşa gitmediğini söylemek istiyorum. Oraya gönderilmelerine sebep olan değerleri savundular.

"Temel özgürlükleri, kadınların haklarını savundular, terörü önlemek için operasyonlar yaptılar… Benim için ve tüm İtalyanlar için onlar kahramanlar."

Draghi ayrıca, İtalya ile işbirliği yapan Afganların ülkeye getirilebilmesi için çalıştıklarını açıkladı. Başbakan, bu kişilerin dışında Afganistan'da hak savunuculuğu yapanların da Avrupa'ya kabul edilmesi için işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

İtalya'nın G20 başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Draghi, Afganistan'da temel hakların, kadın haklarının korunması için G20'nin önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Bunun için dünya çapında bir işbirliği gerektiğini söyleyen Draghi, bu işbirliğine Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de dahil olması gerektiğini belirtti.

BBC
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