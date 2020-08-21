İsveç vatandaşı Türk kızlarını, babaları kaçırdı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsveç vatandaşı Türk kızlarını, babaları kaçırdı iddiası

İsveç vatandaşı Türk kızlarını, babaları kaçırdı iddiası -İsveç vatandaşı Ronya ve Arin'den haber alınamıyor İsveç'te yaşayan Türk asıllı Kocere Akgün ve Nahide Nadia Akgün isimli kardeşler, aynı zamanda kuzenleri olan Mehmet ve Fırat Akgün isimli kardeşler ile evlendi.

21.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:01

İsveç vatandaşı Türk kızlarını, babaları kaçırdı iddiası

-İsveç vatandaşı Ronya ve Arin'den haber alınamıyor

İZMİR - İsveç'te yaşayan Türk asıllı Kocere Akgün ve Nahide Nadia Akgün isimli kardeşler, aynı zamanda kuzenleri olan Mehmet ve Fırat Akgün isimli kardeşler ile evlendi. Her iki kadın da eşlerinden boşanınca, Kocere Akgün'ün kızı Arin ve Nahide Nadia Akgün'ün kızı Ronya Akgün'ün velayetleri annelere verildi. İddiaya göre iki baba, kız kardeşlerinin düğününe katılmak için kızlarını yanlarına alarak 2019 yılının şubat ayında İsveç Stockholm'den İzmir'e geldi ve bir daha da haber alınmadı. Yeğenleri olan eski damatlarının torunlarını kaçırdığını söyleyen dede Ayhan Akgün ise, İzmir'de sokak sokak torunlarını arıyor.

İsveç'te yaşayan Türk asıllı doktor Kocere Akgün ve öğretmen Nahide Nadia Akgün (29), aynı zamanda kuzenleri olan Fırat ve Mehmet Akgün isimli kardeşler ile evlendi ancak ikisinin de evlilikleri bir süre sonra sonlandı. İsveç'teki mahkemeler, Kocere Akgün ve Mehmet Akgün'ün kızları Arin ile Nahide Nadia Akgün ve Fırat Akgün'ün kızları Ronya Akgün'ün velayetlerini annelere verdi. İddiaya göre, Mehmet ve Fırat Akgün isimli eski damatlar, İzmir'deki kız kardeşlerinin düğününe katılmak amacıyla iki kızı da annelerinin yanından alarak İsveç Stockholm'den İzmir'e geldi. Ancak bir hafta sonra dönüş yapma sözü vermelerine rağmen iki baba ve kızlarından bir daha haber alınamadı. 2019 yılının şubat ayından bu yana kızlarını göremeyen iki anne, dede Ayhan Akgün ile birlikte Arin ve Ronya'yı bulmak için adeta seferberlik başlattı. Torunlarını bulmak için İzmir'e gelen dede Ayhan Akgün, polis ekiplerinin her yerde torunlarını aradığını ancak henüz sonuç alamadıklarını belirtti. Akgün, torunlarının bulunmasına yardımcı olan kişilere ödül vereceklerini söyledi.

Ödül verecek

52 gündür İzmir'de olduğunu belirten dede Ayhan Akgün, "İki kızım, aynı zamanda yeğenlerim olan iki kardeşle evlendi. Ancak ikisi de boşandı. İki kızımın da birer kızı var. Mahkeme, torunların velayetlerini kızlarıma verdi. Geçen sene eski damatlarım Mehmet ve Fırat Akgün bize gelerek kızlarını İzmir'deki kız kardeşlerinin düğününe götürmek istediklerini söyledi. Biz de, kızları bir haftalığına İzmir'e götürmelerini kabul ettik. Fakat bir daha gelmediler. İsveç makamları, velayetin kızlarımda olduğuna dair Türkiye'ye yazı gönderdi. Türk polisi şu an her yerde onları arıyor. Torunlarımı bulmak için ben de İzmir'e geldim. Ronya ve Arin'in İsveç'te eğitimleri devam ediyordu. Şu anda anneleri çok zor durumda. İki kızım da İzmir'e gelip çocuklarını aradı ama göremeden geri döndüler. Bu çocuklar için anne de baba da önemli. Biz çocukların babalarını görmelerine karşı değiliz. Çocuklar bulunursa hem annelerini hem de babalarını görmeye devam etsinler. Aynı zamanda yeğenlerim olan eski damatlarım İsveç vatandaşı ancak uzun süredir torunlarımla birlikte İzmir'de saklanıyorlar. Torunlarımı polise teslim edene 5 bin Euro, ciddi ihbarda bulunana da 2 bin Euro ödül vereceğim" dedi.

İsveç vatandaşı Türk kızlarını, babaları kaçırdı iddiası

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları Ekonomi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Yaşam
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Selami Şahin Engin Altan Düzyatan
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: İsveç vatandaşı Türk kızlarını, babaları kaçırdı iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:01:45. #1.15#
title