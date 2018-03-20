İstikbal ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Budapeşte'de Anıldı

İstikbal ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ile Çanakkale şehitleri, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde anıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları'nın yaptığı anma programına, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Azerbaycan Büyükelçisi Vilayat Guliyev, KKTC Budapeşte Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen, THY Macaristan Genel Müdürü Akın Çarkçı, Askeri Ataşe Albay Engin Erikli olmak üzere Macar Türkologlar ile kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Anma programının konuşmacıları ünlü Türk şair Yavuz Bülent Bakiler ile Mehmet Akif Ersoy Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli oldu. Moderatörlük görevini ise TİKA Macaristan Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak üstlendi. Program, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, katılımcıları Türk şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşuna daveti ile başladı. Ardından ise önce İstiklal Marşı, sonra Macaristan milli marşı okundu.

Konuşmacılar Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığını dinleyicilere anlattılar. Yaklaşık 2 saat süren programın ardından ünlü Türk şairi Yavuz Bülent Bakiler, "Programda da söylediğim gibi Akif bizim meşrutiyet ve cumhuriyet devrimizin en büyük abide şahsiyetlerimizden birisidir. Türkiye'nin samimi kanaatime göre kalkınması ve çağdaş medeniyet seviyesine yükselmesi Akif gibi fikir ve sanat adamlarımızı yakından tanımamıza bağlıdır. O bakımdan ben bulunmuş olduğum toplantılarda Akif nasılsa öyle anlatmaya çalışıyorum. Hayretle ve dehşetle görüyorum ki bizim milletimizin Mehmet Akif'ten pek haberi yoktur. Çünkü bizim milletimiz dünyada en az okuyan milletlerden biridir. Bilmeyen ve okumayan milletlerde bir takım insanlar milletin kahramanlarını değerlerini karanlıklara sürüklemeye çalışmaktadırlar. Bizim maksadımız da bu karanlıkları biraz dağıtmak noktasında bilmiyorum ne dereceye kadar başarılı olduğumuzu ama ben Akif nasılsa öyle anlatmaya, öyle tanıtmaya çalışıyorum. Geleceğimiz arz ettiğim gibi Akif'in fikriyatının çok iyi bilinmesine bağlıdır" şeklinde konuştu. - BUDAPEŞTE