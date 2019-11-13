İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı

13.11.2019 21:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:17

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısını hukuksuz bulan ve "hodri meydan" diyerek reddeden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'na tepki büyüyor. 12 baro başkanının Feyzioğlu'na "kanunları uygula ve istifa et" çağrısıyla birlikte Ankara Barosu'na Feyzioğlu ile ilgili "disiplin ve meslekten ihraç" istemiyle bir başvuru yapıldı.

Baro avukatlarından Hacı Bayram Vural, Feyzioğlu'nun da Ankara Barosu üyelerinden olduğundan hareketle Ankara Barosu Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde, baroların olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden baro üyesi Feyzioğlu'nun hukuku kasten uygulamadığına dikkat çekti.

Vural, dilekçesinde TBB Yönetim kurulu üyeleri Avukat Ünsal Toker, Avukat Sabri Erdal Güngör ve Avukat Sabiha Tekin'in de Feyzioğlu ile birlikte olduğunu belirterek, "Avukatlık mesleği, şikayetlilerin görev yaptığı dönemdeki eylemleri ve eylemsizlikleri nedeniyle hızlı bir itibar kaybına uğramışken, mesleğin itibarının tamamen sıfırlanması da son eylemleri ile yine bu kişiler ellerinden olmuştur" dedi.

Avukat Bayram Vural, Feyzioğlu ile beraberindeki TBB yönetim kurulu üyeleri hakkında acil olarak "tedbiren meslekten el çektirme" kararıyla birlikte haklarında disiplin kovuşturması yapılarak eylemlerine uyan disiplin suçlarından ceza verilmesini istedi. Vural, Ankara Barosu'nun Feyzioğlu ve beraberindekiler için Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde de işlem yapılması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"HUKUKU BİLMİYORLAR"

Dilekçesi hakkında DW Türkçe'ye konuşan Avukat Vural, baroların Avukatlık Yasası gereğince TBB'yi olağanüstü genel kurul toplantısı kararı almaya çağırdığını ancak TBB'nin bu çağrıyı hukuksuz bulduğunu hatırlattı. Vural, "Avukatlık Yasası'nı hukuk fakültesi birinci sınıfta okutuyorlar. Bilmeyenler sınıfı geçemiyor. Feyzioğlu başkanlığındaki TBB yönetimi hukuku bilmezden geliyor, uygulamaya direniyor. Görevlerini kasten kötüye kullanıyor" dedi.

Bir avukat olarak görevini yaptığını, hukuku savunduğunu anlatan Avukat Vural, "TBB, olağanüstü genel kurul toplantısı çağrılarını hukuksuz sayarak yasa dışı karar almıştır. Rahatsızlığım budur. Sözkonusu olan hukuktur ve TBB başkanının da hukuku kafasına göre yorumlama hakkı yoktur" diye konuştu.

"DİSİPLİNLE BAŞKANLIK DÜŞER"

Eski Cumhuriyet Savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, Avukat Hacı Bayram Vural'ın dilekçesi sonrasında baro disiplin kurulunun vereceği ve kesinleşecek bir kınama cezasının bile Feyzioğlu ile beraberindekileri TBB yönetiminden düşürmeye yeteceğini söyledi. "Feyzioğlu'nun sığınabileceği hiçbir hukuk maddesi kalmamıştır. Feyzioğlu hakkındaki bir disiplin cezası sonrasında TBB'ne olağanüstü genel kurul çağrısı yapmaya bile gerek kalmayacaktır" diyen Eminağaoğlu, Feyzioğlu başkanlığındaki TBB yönetiminin hukuk sisteminde "büyük yara" açtığını söyledi. Eminağaoğlu, "TBB'nin böyle bir duruma düşürülmesi hukukun üstünlüğü adına kabul edilemez bir durumdur. Sadece yargıç ve savcıların değil savunma mesleğinin de nereye sürüklendiğini gösteren ve ilk kez yaşanan çok acı bir örneğe şahit oluyoruz" diye konuştu.

"FEYZİOĞLU OLSAYDI KIYAMETİ KOPARIRDI"

Türkiye'nin önde gelen idare hukukçularından Prof. Metin Günday da, TBB'nin barolara "hukuksuz yere hodri meydan" çıkışının kabul edilemeyeceğini belirtirken, "Eğer Metin Feyzioğlu baro başkanı olsaydı ve TBB de kendisine hukuksuzluk yapıldığını söyleseydi, Feyzioğlu kıyameti koparırdı. Feyzioğlu bu sürecin sonunda –senin hukukun, benim hukukum- olamayacağını kabul edecek, başka yolu yok" çıkışında bulundu. Günday, Feyzioğlu'na "istifa" çağrısı yapan baroların "geri adım" atmayacağını toplumun anladığı gibi Feyzioğlu'nun da anlamasını istedi. "Hukuk hepimize ve herkese lazım" diyen Günday, "TBB, avukatları, toplumu susturamayacaktır. TBB, gecikmeksizin hukukun gereğini yapmalıdır" çağrısını yineledi.

Kaynak: Deutsche Welle