İstanbullu Gelin'in final bölümünde Esma Sultan'ın ölümü yasa boğacak

Star TV'nin 3 sezondur ekrana gelen başarılı dizisi İstanbullu Gelin, final yapmaya hazırlanıyor. Final yapacağını aylar öncesinden izleyicisine duyuran İstanbullu Gelin, ekranlara hüzün dolu bir bölümle veda edecek.

DİZİYE VEDA EDİYOR

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, Fırat Tanış ve İpek Bilgin'in bulunduğubulunduğu dizinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık gerçekleşiyor. Esma Sultan'ın final bölümü fragmanında veda ettiği görülüyor.

ÖLÜMÜYLE YASA BOĞACAK

İstanbullu Gelin'in finali, Boranlar'ın annesi olan Esma'nın ölümüyle yasa boğacak. Eşi Garip'in acısına daha fazla dayanamayan ve gelini Süreyya'dan ölmesine yardım etmesini isteyen Esma Sultan'ın yeni bölümde diziye ölerek veda ettiği görülüyor.

NEDEN VE NASIL ÖLDÜĞÜ MERAK KONUSU

31 Mayıs Cuma günü yeni bölümü ekranlara gelecek olan İstanbullu Gelin'de usta oyuncunun nasıl ve neden öldüğü merak konusu haline geldi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını ister. Esma'nın ölüm isteği Süreyya'yı da büyük bunalıma sokar. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirir.