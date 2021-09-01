İstanbullu balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı
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İstanbullu balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı

İstanbullu balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbullu balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

İstanbullu balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

İstanbul Valiliğince 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması dolayısıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, av sezonunun bereketli geçmesi için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene katılan İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, genel balıkçılık sezonunun açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, bütün balıkçılara bereketli bir av mevsimi diledi.

İstanbul'un 661 kilometre kıyı uzunluğuna sahip olduğunu ifade eden Aladağ, şehrin yılda iki kez Karadeniz'den Marmara'ya ve Marmara'dan Karadeniz'e göçmen balıkların geçişine sahne olduğunu söyledi.

Aladağ, İstanbul'un Türkiye'nin su ürünleri üretiminin yüzde 10'unu karşıladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Su ürünlerimiz ortak değerimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdikleri müjdeyle 1380 sayılı yeni su ürünleri kanunumuz 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi. Denizlerimizdeki yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadelemiz, bu yasal düzenlemeyle daha da güçlenmiş bulunmaktadır. Artık su ürünleri avcılığı denetimlerini daha etkin şekilde yapıyoruz."

İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin çalışmaları neticesinde yılın başından bu yana yaklaşık 20 bin denetim yaptıklarını anlatan Aladağ, "3 milyon 365 bin 105 lira para cezası uygulanırken yasa dışı avlanan 62 ton su ürününe, çok sayıda muhtelif av aracına ve yasa dışı avcılık faaliyetinde kullanıldığı tespit edilen 105 tekneye de el konulmuştur." diye konuştu.

"2023 için toplam su ürünleri üretim hedefi 1 milyon ton"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay da sezonu açtıkları için büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Balıkçılık av sezonu açılışının geleneksel hale geldiğini belirten Atalay, geçen yıl avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere yaklaşık 786 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atalay, 2023 için toplam su ürünleri üretim hedefinin 1 milyon ton olduğuna dikkati çekerek, çok güçlü bir balıkçılık filosunun yanı sıra çok kabiliyetli reis ve balıkçıların var olduğunu söyledi.

Su ürünlerinin üretimlerinin yanında ihracatın da rekor kırmaya devam ettiğini ifade eden Atalay, "Su ürünleri ihracatı 19 yılda yaklaşık 11 kat arttı ve 1 milyar doları geçti. Bugünkü hesaplamaya bakarsak inşallah bu sene 1,3 milyarı bulacak." dedi.

Poyrazköy Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Davut Toker de balıkçılığın Türkiye'de beşinci sektör olup 78 iş koluna kazanç ve ülke ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

Toker, Türkiye'de kişi başına balık tüketiminin yılda 6 kilogram olduğunu, bu rakamın Avrupa'da 24, dünyada ise 70 kilogram olduğunu aktardı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da katıldığı tören sonrası denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

"Denizlerimiz bereketli, ağlarımız balık dolu olsun Vira Bismillah"

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, balık avı yasağının gece yarısı sona erdiğini belirterek, "Balıkçı tekneleri hazırlandı. Ağlar onarıldı. Son hazırlıklar tamamlandı. 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı bu gece yarısı saat 00.00'da bitiyor. Denizlerimiz bereketli, ağlarımız balık dolu olsun Vira Bismillah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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