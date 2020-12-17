İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl tanımlanır? İstanbul akbil HES kodu eşleşmesi nasıl yüklenir?

İBB'den gelen açıklamaya göre, HES kodu artık İstanbul kartta da kullanılacak. İstanbulluların en çok kullandığı eskiden akbil olarak anılan İstanbulkart, HES kodu tanımlanacak. Bunun için eşleşme yapılması gerekiyor. Peki, İstanbul kart HES kodu nasıl alınır?İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl tanımlanır?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ulaşım kartları ile HES kodunu birbirine entegre eden İBB, kodları eşleştirmemiş yurttaşları uyardı ve son tarihi açıkladı.Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul kart HES kodu eşleştirme detaylarını açıkladı.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu.

Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlandı.

Genelge ilk aşamada şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkartları kapsıyordu.

Öte yandan, İBB; şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan Anonim İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.

İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış kartların kullanılmayacağını duyurdu.

İSTANBUL KART HES KODU YÜKLEME NASIL TANIMLANIR?

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor. İstanbulkart eşleştirmesi buraya tıklayınız.

HES kodu aldıktan sonra buradan eşleştirme yapabilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

3 farklı yöntem ile HES kodu alabilirsiniz. Şimdi 3 yöntemi de anlatalım.

Yöntem 1:

HES kodunuzu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile alabilirsiniz.

Yöntem 2:

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile HES kodu alabilirsiniz.

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Yöntem 3:

Son olarak e-Devlet ile HES kodu alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.