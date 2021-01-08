İstanbulkart HES kodu tanımlama: İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nasıl yapılır?

Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. Peki HES kodu ile istanbulkart nasıl eşleştirilir, HES kodu tanımlama nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...

HES kodu ulaşımda zorunlu hale geliyor. Peki HES kodu nasıl alınır, HES kodu ile akbil eşleştirmesi nasıl yapılır? HES kodu İstanbulkart'a nasıl tanımlanır?

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi ' https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ ' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için " https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ " sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.

Açılan sayfadaki bilgileri doldurarak hızlı bir şekilde HES kodu eşleştirmesi yapabilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodunu 3 farklı yerden alabilirsiniz:

- Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması

- SMS

- E-devlet

HES KODU ALMA İŞLEMİ SMS, E-DEVLET VE MOBİL UYGULAMA İLE NASIL YAPILIR?

HES kodunuzu, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden, SMS ile ve e-devlet internet sayfasına giriş yaparak alabilirsiniz.

AppStore - Mobil Uygulama Üzerinden HES Kodu Oluşturma ve Sorgulama İçin Tıklayın

PlayStore - Mobil Uygulama Üzerinden HES Kodu Oluşturma ve Sorgulama İçin Tıklayın

Akıllı telefonlarınıza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirin.

"HES Kodu İşlemleri" bölümüne girin.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklayın ve kod kullanım süresini seçerek HES kodunuzu oluşturun.

"HES Kodunu Sorgula" alanına girerek herhangi birinin HES kodunu yazarak sorgulayın ve risk altında olup olmadığını görün.

"HES Kodlarım" alanından ise daha önce oluşturduğunuz kodları listeleyin ve sizden istenen yerlerde bu alandaki kare kodu gösterin.

Mavi Kartlı ve Yabancı Kimliğe (T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan) sahip kişiler için SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Telefonunuzun mesaj bölümüne girin.

HES yazın ve aralarda boşluk bırakarak sırasıyla; C. Kimlik Numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazın.

2023'e SMS gönderin.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

Türk vatandaşları için SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Telefonunuzun mesaj bölümüne girin.

HES yazın ve aralarda boşluk bırakarak sırasıyla; C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazın.

2023'e SMS gönderin.

18 YAŞ ALTI HES KODU ALMA NASIL YAPILIR?

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR HES KODU NASIL ALIR?

Telefonunuzun mesaj bölümüne girin.

HES yazın ve aralarda boşluk bırakarak sırasıyla; Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazın.

2023'e SMS gönderin.

HES KODU E DEVLET İLE NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerindeki bu linke tıklayın: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-sorgulama

Sayfada yer alan HES Koduna ait işlemler alanından HES kodu üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme seçenekleri arasından ihtiyacınız olanı seçin.

Yönlendirmeleri takip ederek işlemleri gerçekleştirin.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme için buraya tıklayınız.