İstanbul İl Pandemi Kurulu toplandı! Toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı İstanbul İl Pandemi Kurulu, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde toplandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıda, pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İstanbul İl Pandemi Kurulu toplandı. Kritik toplantıda toplu ulaşım ile mesai konuları başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde yapıldı. Toplantıda, İstanbul genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

İstanbul Valisi Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Baştabibi Dr. Bekir Lütfi Çelepçıkay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl AFAD Başkanı Gökhan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arzu Gür, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Pandemi Kurulu üyeleri katıldı.

TOPLUM ULAŞIM VE MESAİ DÜZENLEMESİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge göndererek şehir içi yolcu taşımacılığı için yeni kuralları belirlemişti.

Genelgenin yayınlanması sonrasında ayakta yolcu taşıma yasağının kalabalık kentlerde nasıl uygulanacağı ise tartışma konusu olmuştu.

4 FARKLI ZAMAN DİLİMİ BELİRLENECEK

Kamu kurumları için yapılan değişiklikle mesai saatleri 4 farklı zaman dilimine çekilen Ankara'nın ardından İstanbul için de harekete geçildi.

Ankara'nın aksine İstanbul'da yolcu kapasitesinin çoğunluğunu oluşturan özel sektör çalışanlarının da mesai saatleri yeniden düzenlenecek. Dört farklı mesai diliminin belirleneceği uygulama için Valilik ve İBB yetkilileri özel sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA