İstanbul Vakfı nedir, kimin, kime ait? İstanbul Vakfı ne zaman kuruldu? İstanbul Vakfı kurban bağışı nasıl yapılır?

İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmesinin ardından vatandaşlar İstanbul Vakfı kime ait, kimindir, hangi belediyeye aittir merak etti. Peki, İstanbul Vakfı nedir, ne zaman kuruldu? İstanbul Vakfı hangi belediyenin? İstanbul Vakfı kime ait? Detaylar haberimizde...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamak için izin talep ettiğini ancak hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini söylemişti. İmamoğlu, "İhtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesini istemeyen biri var" diyerek Bakan Soylu'yu hedef almıştı. Konu hakkında bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, yapılan değerlendirme neticesinde vakfa izin çıktığını duyurdu. Peki, İstanbul Vakfı nedir, kime ait? İstanbul Vakfı ne zaman açıldı? İstanbul Vakfı kurban bağışı nasıl yapılır?

İSTANBUL VAKFI KİME AİT?

İstanbul Vakfı, 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İlgili kurum ve kuruluşların desteklenmesi, eğitiminin devamı için maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs desteği, eğitime katkı için ise yurt, kütüphane vb. yapılar inşa etmeyi amaçlayan bir vakıftır. 2020 Kurban Bayramı için hem İstanbul'dan hem de diğer şehirlerden kurban vekaleti verilebilmektedir.

İSTANBUL VAKFI NE ZAMAN KURULDU?

İstanbul Vakfı 1990 yılında kurulmuştur.

İSTANBUL VAKFI HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Vakfı, 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmet ve görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşları desteklemek, hizmet, faaliyet ve çalışmalarına katkıda bulunmak ve aynı zamanda İstanbul'un ve İstanbulluların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak amacıyla kurulmuştur.

Farklılıklarımızın toplumsal bir zenginlik olduğunu bilerek çalışmalarını sürdüren İstanbul Vakfı, 16 milyonluk şehirde eşitlik bilinciyle, şeffaf, adaletli, hesap verebilir, net ve anlaşılabilir olmayı ilke edinmiştir.

Vakfın amacı, eğitim, girişimcilik(kadın girişimciler), ekosistem, melek yatırımcı ağları, teknoloji odaklı büyüme ve gelişme, , yenilikçilik ve yaratıcılık gibi konularda farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek ulusal ve uluslararası ölçekte yenilikçi stratejiler ve projeler geliştirmelerini sağlamaktır. Böylelikle katma değer ve farkındalık yaratılarak Türkiye'nin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek verilmesi hedeflenmektedir.

İSTANBUL VAKFI KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamak için izin talep ettiğini ancak hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini söylemişti. İmamoğlu, "İhtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesini istemeyen biri var" diyerek Bakan Soylu'yu hedef almıştı. Konu hakkında bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, yapılan değerlendirme neticesinde vakfa izin çıktığını duyurdu.

"PAYLAŞMAYI DEĞERLİ BULDUM"

İmamoğlu açıklamasına "Kıymetli vatandaşlarımız, bugün size üzülerek vicdanımı sızlatan bir konudan bahsedeceğim. Son derece hassas ve ulvi bu konuda bile kişisel ihtirasların devlet aklının nasıl önüne geçtiğini inanın anlayamıyorum. Birkaç gündür çok düşündüm ama sizlerle paylaşmayı değerli buldum." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Kimseyle kavga etme, dirsek savaşı yapmak bir derdimiz yok. Hala umutlu olmak istiyorum. Bu bir kişinin kararının gözden geçirilmesini ve devletimizin doğruyu bulmasını arzu ediyorum. Gelin, İçişleri Bakanı'nın 132 bin 50 ailemizi üzecek kararını ortadan kaldırtın. Devletimizin tüm birimlerine, kurumlarına, vicdan sahibi yöneticilerine sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, gelin inancımızın ve insanlığın yanında durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin." açıklamasında bulundu.

BAKANLIK'TAN İZİN ÇIKTI

İmamoğlu'nun isyanı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama geldi. Açıklamada "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir." denildi.