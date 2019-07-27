İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Mahmut Ak kimdir?

İstanbul Üniversitesi Rektörü olan Mahmut Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atandı. Karar Resmi gazete de yayımlandı. Atamanın ardından Mahmut Ak hayatı merak ediliyor. Mahmut Ak biyografisi, hayatı haberimizde…

MAHMUT AK KİMDİR?

Ak, 1965'te Tokat'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Büyükbağlar Köyü İlkokulu'nda orta ve lise öğrenimini de 1983 yılında Tokat İmam-Hatip Lisesi'nde yapmasının ardından, girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 1987'de bitirdi. Aynı sene Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olan Mahmut Ak, yüksek lisansa da başladı. 1990 yılında doktorasını tamamladı.

YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ DOÇENTİ UNVANINI ALDI

Mahmut Ak, 11 Kasım 1999'da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Yrd. Doç. kadrosuna atandı. 21 Mart 2005 - 8 Mayıs 2007 tarihlerinde İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yapan Ak, 16 Mayıs 2005'te Yeniçağ ve Yakınçağ Doçenti unvanını aldı. 29 Mayıs 2006'da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçent kadrosuna atandı. 2007-2008 yıllarında İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Disiplin Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2008-2011 senelerinde İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2008'den bu yana İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği yapıyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ YÜRÜTTÜ

28 Şubat 2012 tarihinden itibaren Yeniçağ Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ve 8 Ekim 2014 Tarih Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Mahmut Ak, 2009 itibarıyla İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Yayın Kurulu üyeliği yapıyor. 2009'dan itibaren ikinci kez İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığını yürüttü. 2009-2013 senelerinde İ.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Asil Üyeliği yapan Mahmut Ak, 2009-2013 senelerinde İ.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Beyazıt III Yerleşkesi Sorumluluğu görevini yürüttü. 11 Şubat 2010-15 Ocak 2013 tarihleri arasında İ. Ü. Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 23 Şubat 2011 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesörlüğe getirilen Mahmut Ak, Mayıs 2011- Ocak 2013 tarihleri arasında İ. Ü. ÖYP Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

REKTÖR YARDIMCILIĞI YAPTI

Temmuz 2011 tarihi itibarıyla İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Ak, 29 Haziran 2011-15 Ocak 2013 tarihlerinde İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2011-15 Ocak 2013 tarihlerinde İ. Ü. BAP üyeliğini üstlendi, 28 Şubat 2012 tarihi itibarıyla İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. 8 Ocak 2013 – 10 Şubat 2015 tarihlerinde İ. Ü. Rektör Yardımcılığı görevini, 8 Ekim 2014 tarihi itibarıyla Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yerine getirdi ve 11 Şubat 2015 tarihi itibarıyla Vekil Rektör olarak görev yapan Mahmut Ak, evli ve üç çocuk babasıdır.