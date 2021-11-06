İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'UN TOPLU ULAŞIM RESSAMI YOLCULARIN KARAKALEM RESİMLERİNİ ÇİZİYOR

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ - Özgür KUMANOVALI - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yaşayan 23 yaşındaki ressam Ferhat Aslan karakalem resim çalışmalarını metro, vapur, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında yapıyor. İnsanları en doğal halleriyle resmetmeyi ve onları mutlu etmeyi sevdiğini söyleyen Aslan istasyonlar arası çizdiği karakalem resimleri sahiplerine hediye ediyor.

23 yaşındaki Ferhat Aslan 5 sene önce Batman'dan İstanbul'a geldi. Resim öğretmenliği okuyan Aslan okuluna ya da işe giderken birçok İstanbullu gibi vaktinin büyük bölümünü toplu ulaşım araçlarında geçirmeye başladı. İnsanların doğal hallerini resmetmeyi seven Aslan yolculukları sırasında istasyonlar arası giderken yolcuların karakalem resimlerini çizmeye karar verdi. İlk başta sadece kendi için resimler çizen Aslan bunları sahiplerine hediye etmeye başladı. Ardından sosyal medyaya yüklemesiyle milyonlarca kişi bu videoları izledi.

"UNUTAMAYACAKLARI BİR ANI BIRAKMIŞ OLUYORSUNUZ"

İnsanları gözlemlemeyi ve seyretmeyi sevdiğini söyleyen Aslan en doğal anlarını resmetmekten mutluluk duyduğunu söylüyor. İnsanları mutlu etmekten de hoşlandığını anlatan Aslan toplu ulaşımda nasıl karakalem resimler çizmeye başladığının hikayesini anlattı. Aslan, "İstanbul'da rastgele insanların resimlerini çiziyorum ve bu resimleri onlara hediye ediyorum. Bu şekilde hem onları hem de kendimi mutlu etmiş oluyorum. Hep aklımda olan bir şeydi. İstanbul'a gelince başladım. Okula giderken 3 araç değiştiriyordum. Bunlardan birisi de metroydu, zamanımın en çok geçtiği yerde metroydu. Günde 2 saatim orda geçiyordu. İlk başlarda kendim çiziyordum, gizli çiziyordum. Hiç kimseyle paylaşmıyordum. İstanbul'da yeniydim. Kim ne tepki verecek bilmiyordum. Çok çekiniyordum. Pandemi döneminde sosyal medyaya yüklemeye başladım. Çok güzel tepkiler oluyor. Birbirinden farklı. İnsanlar şaşırıyor. Ne tepki vereceğini bilmiyor. Mutlu oluyor. Ben de bunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü insanların o gününe bir dokunuş ile hiç unutamayacakları bir anı bırakmış oluyorsunuz" diye konuştu.

"TERS TEPKİ ALDIĞIM OLUYOR"

Genelde insanların mutlu olduğunu dile getiren Aslan, "Ters tepki aldığım oldu ama onları da videoya almadım. Çok soran oluyor ters tepki verenler oluyor mu diye. Sadece bir tanesini paylaştım. Metrodan inince nasıl olmuş diye sordum. Hiç ilgilenmedi hiçbir tepki vermeden arakasını dönüp gitti. Ben şok oldum. Sadece sağ ol deseydi. Kötü bir amaçla yaklaşmadım" dedi.

MİLYONLAR İZLEDİ

Pandemi döneminde karakalem resimleri çizdiği yolculara hediye ettiği sırada kısa videolar çeken Ferhat Aslan videoları sosyal medyaya yükledi. Büyük ilgi gören videoları milyonlar seyretti. Ferhat Aslan, "Bütün olarak çizersem 30 dakika ve üzeri oluyor. Sadece portre çizersem o 30 dakika altında oluyor. Çok fazla uzun sürmüyor. Metroda zaman kısıtlı insanlarda onları çizdiğimi bilmiyor. Birçoğu 2 durak sonra iniyor. Bu şekilde çok yarım kalan çalışmalar oluyor. İnsanlar genelde dalgın, düşünceli oluyor. ya kitaba dalıyor ya da başka bir şeye" şeklinde konuştu.