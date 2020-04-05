İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği" - Sultanahmet / Taksim
Sultanahmet Camisi Ayasofya Müzesi Sultanahmet Meydanı Taksim Meydanı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Sultanahmet Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan...
05.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:52
Sultanahmet Camisi
Ayasofya Müzesi
Sultanahmet Meydanı
Taksim Meydanı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Sultanahmet Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.
Kaynak: AA