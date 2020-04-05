İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği" - Sultanahmet / Taksim Sultanahmet Camisi Ayasofya Müzesi Sultanahmet Meydanı Taksim Meydanı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Sultanahmet Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan...

Sultanahmet Camisi Ayasofya Müzesi Sultanahmet Meydanı Taksim Meydanı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Sultanahmet Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. Kaynak: AA