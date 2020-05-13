İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsün olduğu bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulaması güncellendi. Bazı ilçeler riskli bölge grubundan çıkarken bazı bölgelerde yoğunluğun sürdüğü görüntülendi. İşte ilçe ilçe son durum.

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasında kullanıcılara sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

BAZI İLÇELER RİSKLİ BÖLGE GRUBUNDAN ÇIKTI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hizmete sunulan "Hayat Eve Sığar" uygulamasında gösterilen haritalar yeniledi. Bazı ilçeler riskli bölge grubundan çıkarken bazı bölgelerde yoğunluğun sürdüğü görüntülendi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 141 bin 475 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 894 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 45 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 98 bin 889 hasta iyileşerek taburcu edildi.

İşte İstanbul'un koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası...

ADALAR

AVCILAR

BAĞCILAR

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BEYKOZ

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENYURT

İKİTELLİ

KADIKÖY

KÜÇÜKÇEKMECE

PENDİK

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANBEYLİ

ŞİŞLİ

TEPECİK

ÜMRANİYE