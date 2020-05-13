İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsün olduğu bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulaması güncellendi. Bazı ilçeler riskli bölge grubundan çıkarken bazı bölgelerde yoğunluğun sürdüğü görüntülendi. İşte ilçe ilçe son durum.

13.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:02

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasında kullanıcılara sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

BAZI İLÇELER RİSKLİ BÖLGE GRUBUNDAN ÇIKTI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hizmete sunulan "Hayat Eve Sığar" uygulamasında gösterilen haritalar yeniledi. Bazı ilçeler riskli bölge grubundan çıkarken bazı bölgelerde yoğunluğun sürdüğü görüntülendi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 141 bin 475 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 894 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 45 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 98 bin 889 hasta iyileşerek taburcu edildi.

İşte İstanbul'un koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası...

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
ADALAR
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
AVCILAR
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
BAĞCILAR
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
BAKIRKÖY
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
BAŞAKŞEHİR
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
BEYKOZ
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
BEYLİKDÜZÜ
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
BÜYÜKÇEKMECE
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
ÇATALCA
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
ESENYURT
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İKİTELLİ
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
KADIKÖY
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
KÜÇÜKÇEKMECE
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
PENDİK
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
SARIYER
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
SİLİVRİ
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
SULTANBEYLİ
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
ŞİŞLİ
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
TEPECİK
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
ÜMRANİYE
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
ÜSKÜDAR
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

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