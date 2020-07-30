İSTANBUL-Tuzla'da özel çocuklara doğum günü sürprizi
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İSTANBUL-Tuzla'da özel çocuklara doğum günü sürprizi

Tuzla'da özel çocuklara doğum günü sürpriziİSTANBUL, (DHA)- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu, Haziran ve Temmuz aylarında koronavirüs süreci boyunca sokağa çıkamayan özel çocukların doğum günlerini kutladı.

30.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:04

Tuzla'da özel çocuklara doğum günü sürprizi

İSTANBUL, (DHA)- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu, Haziran ve Temmuz aylarında koronavirüs süreci boyunca sokağa çıkamayan özel çocukların doğum günlerini kutladı.Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüleri, hazırlanan pastalar ile özel çocukların evlerine sürpriz ziyaretler çocougerçekleştirdi. Sürpriz doğum günü kutlaması ile duygulanan özel çocukların mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

ALİLELER SÜRPRİZ KUTLAMADAN MUTLU OLDU

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'na kayıtlı Hülya Şahin'in annesi Gönül Şahin " Gönül Elleri Çarşısı, her zaman bizim yanımızda olduğu gibi bu zorlu süreçte de bizleri yalnız bırakmadı. Tüm çocuklarımız Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'yı çok seviyor, nasıl sevmesinler ki? Her şey için belediyemize ve Gönül Elleri Çarşımıza teşekkür ediyoruz.? dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'na kayıtlı Doğukan'ın annesi Hanife Canpolat ise, "Doğukan, bizim canımız. Evimizin neşe kaynağı. Gönül Elleri Çarşısı ilk kurulduğunda Doğukan'ı eğitim için almaya götüreceğiz dediklerinde çok korkmuştum. Başkanımıza, Gönül Elleri Çarşısına, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Evimizin neşesi Doğukan aldığı eğitimler ile her yerde kendini öne çıkartan bir çocuk. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Tuzlalıyım" diye konuştu.

Özel Çocuklar Komisyonuna kayıtlı Gazi Gökhan Karaböcek 29, Muhammet Efe Ergen 12, Şaban Keser 28, Rabia Gülçiçek Güler 20, Muhammet Ali Zirek 7, Esmanur Balik 15, Cenk Keser 22, Doğukan Canpolat 22, Hülya Şahin'in 35 ve Elif Günaydın'ın 18. doğum günleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından kutlandı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonuna kayıtlı özel çocukların aileleri sürprizden dolayı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonuna teşekkür etti.

ONLARIN MUTLULUĞU HEPİMİZİN MUTLULUĞU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Gönül Elleri Çarşımız özel çocuklarımız için doğum günleri düzenliyor. Bizler de bu vesile ile özel çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğuna ortak oluyoruz. dedi ve ekledi Onların mutluluğu hepimizin mutlu olmasını sağlıyor. Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonumuza ve kanatsız melekler dediğim Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman söylüyorum, Kadın Kent Gönüllüleri Tuzlamızın İyilik Melekleri. Mutlu Tuzla için çalışan gönüllülerimize ve mutluluklarını bizimle paylaşan ailelerimize çok teşekkür ediyor, sağlık, sıhhat ve huzur içinde nice bayramlarda buluşmak ümidiyle, ailelerimizin de Kurban Bayramı'nı kutluyorum"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından gerçekleştirilen sürpriz doğum günü kutlamaları, yaz dönemi boyunca devam ettirilecek.

İSTANBUL-Tuzla'da özel çocuklara doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

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