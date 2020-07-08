"İstanbul Photo Awards 2020" jüri üyeleri Mertens ve Kozyrev seçim sürecindeki deneyimlerini anlattı
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"İstanbul Photo Awards 2020" jüri üyeleri Mertens ve Kozyrev seçim sürecindeki deneyimlerini anlattı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"ın jüri üyeleri Marion Mertens ve Yuri Kozyrev, kriz bölgelerinde çekilen fotoğrafların tüm dünyada yaşanan olayları sergilediğini ve yaşanan...

08.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:49

Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"ın jüri üyeleri Marion Mertens ve Yuri Kozyrev, kriz bölgelerinde çekilen fotoğrafların tüm dünyada yaşanan olayları sergilediğini ve yaşanan her şeye rağmen o bölgelerde hayatın devam ettiğini ifade etti.

Istanbul Photo Awards jüri üyeleri arasında yer alan Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Mertens ve Noor Images foto muhabiri Kozyrev, yarışmaya katılan fotoğrafların seçim sürecine ilişkin deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

Istanbul Photo Awards 2020

Yarışmanın kazananları, yeni tip koronavirüs (Kovisd-19) tedbirleri kapsamında, AA Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından özel olarak hazırlanan online platformda geçen hafta belirlendi.

Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödüle değer görülen eserler, Hong Kong'dan Gazze'ye 2019 yılında yaşanan olayların bir özetini sunuyor.

Dijital ortamda 24-25 Haziran'da bir araya gelen uluslararası jüri, haber ve spor dallarında tekil ve seri olmak üzere dört kategoride yılın en iyilerini belirledi.

"Hong Kong fotoğrafları çok daha büyük bir hikayeyi anlatıyor"

Hong Kong'da devam eden protestoların bugün hala haberlere konu olduğunu söyleyen Mertens, "Tekil Haber" kategorisinde yılın fotoğrafı ödülünü alan karenin dünyanın her yerinde çekilme şansı olduğuna vurgu yaptı.

Mertens, "Hong Kong'da yaşananlar çok önemli ve bugün hala haberlere konu oluyor. Birinci olan fotoğrafta ışık çok güzel ve dünyada protestoların olduğu her yerde çekilebilecek bir fotoğraf. Bu yönüyle Hong Kong'dan çok daha büyük bir hikayeyi anlatıyor." diye konuştu.

Kozyrev de yarışmaya Hong Kong'dan birçok fotoğraf katıldığına dikkati çekerek, "Yılın en önemli olaylarından biriydi. Karar vermek çok kolay olmadı ama duygusal bir süreçti. Tüm hikayeyi anlatan güçlü bir fotoğraf. Çok klasik bir an ve fotoğrafçı onu yakalamayı başarmış." dedi.

Yarışmada ikincilik ve üçüncülük ödülünü alan "Gazze'de cenaze" ve "Filistin'de yıkıntılar arasında yapılan iftar" fotoğraflarına da değinen Mertens, "Bir kadın olarak fotoğrafta yer alan Filistinli kızlar ve yaşadıkları çile benim için çok önemliydi. Diğer fotoğrafta ise yıkıntılar arasındaki insanlardan kameraya bakan tek kişinin bir çocuk olması şu mesajı veriyor, savaşın alt üst ettiği bir ülkede hala devam eden bir hayat var." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır savaş bölgelerinde fotoğraflar çektiğini söyleyen Kozyrev de "Filistin'de çatışma hiç bitmiyor. Her yıl buradaki mücadeleden fotoğraflar görüyoruz. İkinci olan fotoğraf tamamen duygulara hitap ediyor ve anın yakalanması örneği. Üçüncü fotoğraf ise bize ülkenin gerçekliklerini gösteriyor. Orada yaşanan her şeye rağmen hayat devam ediyor, insanlar bir araya geliyor, evleniyor, aşık oluyor ve yemek yiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Foto muhabiri için asıl mücadele olayları göstermek"

Mertens, bir foto muhabirinin yeteneğinin çektiği fotoğraflarda yaşanan duyguyu aktarabilmesiyle görüldüğünü belirtti. İyi bir fotoğrafta insanların yaşadıklarının anlaşılabilmesi gerektiğini söyleyen Mertens, fotoğrafın, dünyada yaşananları anlatan soğuk bir açıklama olmadığını vurguladı.

İnsanların dünyada yaşanan acıları kanıksamaya başladığına dikkati çeken Kozyrev de "Son 20 yılda çatışmalar hiç son bulmadı. İnsanlar buna alışıyor ve dikkat etmemeye başlıyor. Foto muhabirleri için asıl mücadele ise bu olaylar göstermek ve insanların tepki göstermesini sağlamak." dedi.

Kozyrev, fotoğraf karesiyle dünyadaki olaylara etkide bulunmanın zor bir görev olduğunu söyleyerek, "Birçok insan kendisine fotoğrafçı diyor ancak bir fotoğrafçı işini doğru yaparsa, etik davranırsa, yaptığı işle ilgili sorumluluk sahibiyse evet, fotoğrafçı o zaman dünyada yaşananlara etki edebilir." yorumunu yaptı.

Fotoğrafçıların bugün yaşadıkları coğrafyayı anlamaları gerektiğine işaret eden Kozyrev, "Geldiğiniz bölgeyi, kültürü, dili anlayabilmek çok önemli. Eğer Gazzeli ya da Iraklıysanız başka dünyaları anlamak daha zordur." diye konuştu.

"Mahkum serisi cezaevine götürerek neler yaşandığını gösteriyor"

Seri Haber kategorisinde dereceye giren fotoğrafları değerlendiren Mertens, fotoğrafların bir hikayeyi anlatması gerektiğinin altını çizdi.

Bu kategoride "Mahkum" serisinin birinci olduğunu belirten Mertens, "Bu seri hem toplu olarak bir hikaye anlatıyor hem de her kare kendi içinde bir hikaye anlatıyor. Her kare çok güçlü ve sizi cezaevine götürerek insanların burada neler yaşadığını gösteriyor. Cezaevleriyle gerçek hayatı bağdaştırmak çok zor ve fotoğrafların bize bu hayatı getirmiş olması çok önemli. Mahkumların yalnızlığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekil fotoğraflarla seri fotoğraflar arasında fark olduğunu belirten Kozyrev de "Tüm hikaye tek bir fotoğrafta da anlatılabilir ancak ben bir hikaye anlatıcısıyım ve fotoğraflara bu gözle bakıyorum. Hikayeleri sonuna kadar takip ederim. Haber ajanslarında çalışan foto muhabirlerinde de bu özellik mevcut." dedi.

Kozyrev, "Mahkum" serisindeki fotoğrafların tek tek konuya ışık tuttuğunu belirtirken toplu halde de hikayenin bütününü anlattığını dile getirdi.

Istanbul Photo Awards'ın küresel haberlere katkıları

Mertens, "Genellikle yarışmalara katıldığını görmediğiniz ülkelerden fotoğraflar gönderildi. Uluslararası bir jürinin ve İstanbul merkezli bir ödülün olması harika. Hem jüri üyeleri, hem de fotoğraflar dünyanın dört bir yanından geldi. Bu da, Istanbul Photo Awards'ı özel kılıyor." diye konuştu.

Kozyrev de birçok fotoğraf ödüllünün farklı bir şey arayışında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Istanbul Photo Awards 6 yıldır belli bir geleneği takip ediyor. Bunun bir parçası olmayı seviyorum. Ayrıca, fotoğrafçıların kendilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. En iyi seçilen fotoğraf bazen fotoğrafçıların kafasını karıştırabilir, hatta onları hüsrana da uğratabilir ama bir kez geleneği anladıklarında, mantıklı gelir."

Mertens ise tekil spor kategorisinde ilk üçe giren fotoğraflarda hikaye anlatıcılığı, hareket, sanatsal özellikler gibi gereken her şeyin yer aldığını belirtti.

Spor fotoğrafları

Getty Images foto muhabiri Adam Pretty'nin, seri spor fotoğraflar kategorisinde "Olimpiyatlarda Spor Tırmanışına Başlangıç" başlıklı serisine ve paralimpik atletlerini konu alan serisine dikkati çeken Mertens, "Bu, haber ve fotoğraf öğelerinin bir arada olduğu çok iyi bir karışımdı. Bu seride karakterler arasındaki bağlantıyı da görebiliyorsunuz, bir yandan da bu bir haber hikayesi. Jimnastikçilere yardım eden bu adamın evrimi görülebiliyor." görüşünü aktardı.

Savaş muhabiri Kozyrev de spor kategorisine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ben bir savaş fotoğrafçısıyım. Benim için spor hayran olabileceğim bir şey ve spor fotoğrafçıları daha çok spor fotoğrafçıları tarafından değerlendirilmeli. Spor fotoğraflarıyla ilgili bir değerlendirme yaparken ben her zaman farklı bir şey ararım. Her şey an ile ilgili ve bunu elde etmek çok zor." diye konuştu.

"Anadolu Ajansının online seçim platformu büyük kolaylık"

Jüri üyeleri, AA tarafından geliştirilen çevrimiçi seçim platformunun, pandemi sırasında fotoğraf ödüllerini gerçekleştirmede büyük katkı sağladığı görüşünü paylaşıyor.

Mertens, "Seçim platformunun kullanımı çok kolay ve harikaydı. Jüriyle online buluşmamızdan önce seçimlerimizi yaptık. Platformda, fotoğrafları seçebildik, geri dönüş ve her türlü değişikliği yapabildik. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Onlarla çalışmak büyük zevkti." dedi.

Fotoğrafları değerlendirme sürecinde meslektaşlarından ayrı olmanın zor olduğunu belirten Kozyrev, "Kendimi biraz izole hissettim. Tabii ki pandemi nedeniyle bunu yapmamız gerekiyordu ama yine de inanılmaz bir seçim platformu sayesinde bunu yapabildik. Platform gerçekten iyi yapılmıştı ama keşke fotoğrafları değerlendirme aşamasında arkadaşlarımla olsaydım." ifadelerini kullandı.

'İstanbul Photo Awards 2020' jüri üyeleri Mertens ve Kozyrev seçim sürecindeki deneyimlerini anlattı

Kaynak: AA

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