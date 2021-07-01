İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'da ikamet eden birçok öğrenci ve veli daha iyi bir gelecek planlaması için arayış içerisindeler. Buna göre İstanbul'un en iyi liselerinin taban puanları ile araştırma yapmaya başlamalarının ardından, lise taban puanları en çok merak edilen konuları arasında yer almakta. Peki, İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği ve %83 katılım oranı sağlanan LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek sonuçlara göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İstanbul'da iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. İstanbul lise taban puanları ve İstanbul'un en iyi liselerine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

İSTANBUL EN İYİ LİSELERİ TABAN PUANLARI!

Galatasaray Lisesi-BEYOĞLU-Anadolu Lisesi-500.000 İstanbul Erkek Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-497.412 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi-BEŞİKTAŞ-Anadolu Lisesi-494.825 İstanbul Atatürk Fen Lisesi-KADIKÖY-Fen Lisesi-493.397 Çapa Fen Lisesi-FATİH-Fen Lisesi-492.394 Cağaloğlu Anadolu Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-489.675 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi-ÜSKÜDAR-Anadolu Lisesi-487.967 Kadıköy Anadolu Lisesi-KADIKÖY-Anadolu Lisesi-484.377 Yaşar Acar Fen Lisesi-BEYLİKDÜZÜ-Fen Lisesi-482.664 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi-BEŞİKTAŞ-Anadolu Lisesi-480.838 Haydarpaşa Lisesi-ÜSKÜDAR-Anadolu Lisesi-480.370 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-KARTAL-Anadolu Lisesi-478.757 Vefa Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-477.584 Adnan Menderes Anadolu Lisesi-BAHÇELİEVLER-Anadolu Lisesi-477.361 ehit Münir Alkan Fen Lisesi-BÜYÜKÇEKMECE-Fen Lisesi-477.234 Burak Bora Anadolu Lisesi-KARTAL-Anadolu Lisesi-476.410 Beşiktaş Anadolu Lisesi-BEŞİKTAŞ-Anadolu Lisesi-475.408 Pertevniyal Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-474.996 Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi-KARTAL-Fen Lisesi-470.861 Şehremini Anadolu Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-470.101

İSTANBUL EN İYİ LİSELERİ HANGİLERİ?

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Yaşar Acar Fen Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi

2021 LGS BARAJI KAÇ PUAN ?

LGS sınavında tam puan 500 olarak açıklanmıştır. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. Buna ek olarak baraj puan henüz açıklanmadı. Yüzde 2'lik dilime girmek isteyen öğrencilerin ortalama en az 450 puan alması gerekiyor. %7 'lik dilime kadar tercih edilen liseler bulunabiliyor.

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇIN TIKLAYINIZ

MEB LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr' üzerinden T.C kimlik numarası ve doğum tarihi ile sınav sonuçlarını öğrenebilir.

NOT: Sınav sonuçları için sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB LGS SINAV SONUÇ BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.