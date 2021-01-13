İstanbul kart HES kodu zorunlu mu? İstanbul kart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

İETT kullanan yolcular yetkililerden gelen uyarılarla HEs kodu eşleştirme konusunda bilgilendiriliyor. Peki, İstanbul kart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbul kart HES kodu zorunlu mu?

İstanbul'da toplu taşıma kullananlar kartlarına HES kodu tanımlama işlemi yapmak için araştırma yapıyor. İstanbul kart HES kodu zorunlu mu? İstanbul kart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır gibi soruların yanıtları araştırılırken bu konuda detaylı aramalar yapıldı.

İSTANBUL KART HES KODU ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirildi. Halk sağlığını güvence altına alan bu karar ile birlikte, pandemi döneminde, şehir içi ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

HESKODU OLMADAN METROBUSE BİNİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre,tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

İSTANBUL KART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın

https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmen yeterli.

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgilerini ve telefon numaranı https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlayabilirsin.