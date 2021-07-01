İstanbul Havalimanı'nda kurulan PCR noktasında belli sayıda yolcuya örnekleme temelinde test işlemleri yapılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen ve elinde PCR testi bulunan belli sayıda yolcunun Sağlık Bakanlığı tarafından havalimanlarında örnekleme (sampling) temelinde yeniden teste tabi tutulabilmesi için kurulan PCR noktasında, işlemler sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen ve elinde PCR testi bulunan belli sayıda yolcunun Sağlık Bakanlığı tarafından havalimanlarında örnekleme (sampling) temelinde yeniden teste tabi tutulabilmesi için kurulan PCR noktasında, işlemler sürüyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme ile yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlarla gelen belirli sayıda yolcu yeniden teste tabi tutuluyor. Bu çalışmayla yolcuların elinde bulunan negatif PCR testinin doğruluğunun sorgulanması amaçlanıyor.

İstanbul Havalimanı Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, AA muhabirine, normalde koronavirüs varyasyonlarına karşı belirli örneklemeleri yolculara yaptıklarını fakat Delta varyantı nedeniyle tüm uçuşları, Sağlık Bakanlığı talimatıyla bu çalışmaya dahil ettiklerini söyledi.

Dış Hatlar geliş bölümünün pasaport kontrol noktasının arkasında geçen hafta kurulan PCR noktasında, seçilen yüzde 10'luk yolcuya örnekleme temelinde yeniden test yapılma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın talimatı ve çalışmaları sonucunda belirlenen yeterli sayıda yolculardan örnekleme (sampling) temelinde PCR noktamızda örnekler alınarak test sonuçları karşılaştırılıyor. Bu çalışma Sağlık Bakanlığı çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanı başta olmak üzere tüm uluslararası havalimanlarında da başlamış bulunuyor. Belirlenen yolculardan pasaport kontrollerinin ardından PCR noktalarımızda sürüntü numuneleri alınarak örnekleme yapılıyor. Buradaki amaç dış ülkelerden gelen yolcuların delta gibi yeni varyantlarla ilgili profilini ortaya çıkarabilmek ve gelen test sonucunun doğruluğunu kontrol edebilmek."

Yolcuların uçuş öncesi yaptırdıkları testle seyahat ettiklerini ve ellerinde bu test sonucu bulunduğu için zaman zaman söz konusu çalışmaya direnç gösterdiklerini anlatan Kavak, "Yolcular, çalışma yeni olduğu için zaman zaman itiraz edebiliyorlar. Ama sivil havacılık tarafından yapılan portalda yüzde 10 kadar yolcuya bu testin yapılması gerektiği belirtilmekte. Bu kapsamda emniyet görevlileri arkadaşların da iş birliği sonucu durumu yolculara anlatarak işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolcular belirli kotada rastgele seçiliyor

Bugün başlayan normalleşme süreci ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcular yönelik başlatılan uygulamada Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutuluyor.

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin veriliyor. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Kovid-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılıyor.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınan ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılıyor.

Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14'üncü günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ