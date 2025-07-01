İSTANBUL HAVA DURUMU: 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul günlük ve haftalık hava durum raporu!

İSTANBUL HAVA DURUMU: 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul günlük ve haftalık hava durum raporu!
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da hissedilmeye devam ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'da sağanak yağışlı olacak. Peki, 1 Temmuz Salı günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Bugün, 1 Temmuz 2025 Salı günü, İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Günün ilk saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olup, öğleden sonra 28°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Ancak, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL HAVA DURUMU: 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul günlük ve haftalık hava durum raporu!İstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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