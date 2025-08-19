İstanbul elektrik kesintisi! 19 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

2025-08-19 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ Mah. HADIMKÖY-İSTANBUL, KAZAN sk bölgelerinde 19/08/2025 00:30:00 - 19/08/2025 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-19 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY Mah. ABDÜLEZELPAŞA, DERİN YOL, NEVRUZ sk bölgelerinde 19/08/2025 00:30:00 - 19/08/2025 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-19 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ Mah. HADIMKÖY-İSTANBUL, KAZAN sk bölgelerinde 19/08/2025 00:30:00 - 19/08/2025 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-19 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY Mah. ROTA sk bölgelerinde 19/08/2025 00:30:00 - 19/08/2025 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mah. EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, SEYİT ONBAŞI sk / TAŞOLUK Mah. AKDENİZ, ANITTEPE, AYAZMA, BEYAZ LEYLAK, BURAK, EGEMEN, EMEL, HATEM, KANYON, KAR, KENT, ORÇUN, PAPATYA, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YEŞİL PAZAR, İNCİ, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 19/08/2025 09:00:00 - 19/08/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-08-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZKÖŞKLER Mah. sk bölgelerinde 19/08/2025 09:00:00 - 19/08/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI Mah. ADİL, DİNÇER, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, MEZARLIK sk bölgelerinde 19/08/2025 09:00:00 - 19/08/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA Mah. ARI, NADİDE, UYGAR sk bölgelerinde 19/08/2025 09:00:00 - 19/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.