İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya Türkiye Aile Birliği çatısı altında "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren çeşitli dernek ve platformlara üye bir grup Kocaeli'ye ulaştı.

Süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya Türkiye Aile Birliği çatısı altında "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren çeşitli dernek ve platformlara üye bir grup Kocaeli'ye ulaştı.

Kocaeli Adliyesi önünde toplanan grup, "Çocuk haczi insanlık suçudur", "Çocuklar babasız kalmasın", "Nafakaya acil ve adil düzenleme" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Boşanmanın Fer'i Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği (BOFİSDER) Başkanı Nihat Yörük, İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı halde yasal uygulaması olan 6284 nolu uygulamanın devam ettiğini söyledi.

Türkiye Aile Birliği çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları olarak İstanbul'dan Ankara'ya yaptıkları yürüyüşte her ilde farklı bir aile mağduriyetini işleyeceklerini belirten Yörük, Kocaeli'de gündeme getirecekleri konunun tek taraflı beyan hakkı ve sonrası olduğunu kaydetti.

Tek taraflı beyanın psikolojide doğurabileceği sorunların göz ardı edildiğini savunan Yörük, bu sayede art niyetlilerin de yapmak istediğine yardımcı olunduğunu ileri sürdü.

Yörük, aile mahkemelerinde kamera kaydı olması gerektiğini belirterek, "Denetimsiz, kamera kayıtsız çocuk görüşleri de tam bir sansasyon. Şu halde tek taraflı beyana bakarak davayı kabul ettiniz ama yargılama uzadı ve çocuk artık bir tarafa yabancılaştı." dedi.

Türkiye Aile Platformu adına Ankara'ya yürüyecek olan grup, açıklamanın ardından bir sonraki basın açıklaması için Sakarya'ya hareket etti.

Nafaka mağdurları, sırasıyla gidilecek Sakarya, Düzce, Bolu, Kızılcahamam ve 11 Haziran'da Ankara'da basın açıklaması yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

İstanbul'da 1 kişi günde 1,1 kilogram atık üretiliyor... Çöpler gübre ve elektrik olarak dönüyor
İstanbul'da 1 kişi günde 1,1 kilogram atık üretiliyor... Çöpler gübre ve elektrik olarak dönüyor
FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Beren Saat Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Merih Demiral Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:24:51. #1.15#

title