İstanbul'dan anadolu'ya açılan gönül bahçesi

22.10.2019 16:17

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bir grup hayırsever gencin bir araya gelerek başlattığı yardım organizasyonuyla yaklaşan kış mevsimi öncesi Doğu ve Güneydoğu illerinde 4 bin 500 öğrenciye kışlık bot ve mont dağıtıldı.

"ARAMIZDA GÖNÜL BAĞI KURULDU"

Yardım malzemelerinin dağıtımına Erzurum'dan başlayan "Gönül Bahçesi Platformu" sırasıyla Ağrı, Van, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin'de öğrencilerle buluştu. Mardin'in Dargeçit ilçesindeki programa Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy da katıldı. Aksoy, "Gönül Bahçesi Platformunu takdir ediyoruz. Bizim Arnavutköy ilçesi ile ayrıca bir bağımız da var. Oradaki belediyenin bizim burada bir gençlik merkezi yaptığını belirtmek isterim. Ancak bugün bu ekibi burada görmek bizleri çok mutlu etti. Özellikle doğu illerinde ihtiyaç sahibi insanlara el uzatmaları ayrıca bir gönül bağı oluşturuyor ve dinimizin gerekleri de bunlardır. Sevdiklerim şeyleri Allah yolunda harcamadıkça gerçek hayra erişemeyiz. Bu kardeşlerimiz gerçek manada Allah yolunda infak ediyorlar ve Allah katında da karşılığını alıyorlardır inşallah. Mevsim şartlarına göre getirdikleri yardım malzemeleri bizler için çok anlam ifade ediyor. Güzel çocuklarımızın kışlık ihtiyaçları da inşallah bu şekilde giderilmiş olacaktır" dedi.

Gönül Bahçesi Platformu yöneticilerinden Doğan Çeçen, ise, "Buradaki yöre halkı ve öğrenci kardeşlerimizin bizleri karşılaması bizlere ayrı bir güzellik kattı. Burada ihtiyaç sahibi insanların çoğunlukta olduğunu gördük. Anlatılmaz bir duygu yaşıyoruz. Şuana kadar yaşamadığım bir duygu yaşıyoruz. Bu platforma destek sunan tüm hayırsever dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü çıktığımız bu kutsal yolda bizleri yalnız bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"ZORLU YOLU İNANARAK GEÇTİK"

Gönül Bahçesi Platformu ile yola çıktıkları ilk andan itibaren oldukça zorlanacaklarını kendilerine söyleyenler olduğuna dikkat çeken İbrahim Aktaş ise, 'Bize çok yorulacaksınız, çok zorlanacaksınız dediler. Ama biz Bismillah dedik başladık. Fikret Gül arkadaşımızın öncülüğünde, diğer arkadaşlarımızla da bir araya gelerek bu işe inandık ve çok güzel işler yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha büyük, daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

"ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜMÜ GÖRMEK İÇİN YENİDEN GELMEK İSTİYORUZ"

6 yıl önce başlattıkları gönül yolculuğunun bu yılki ilk durağının Erzurum olduğunu söyleyen Gönül Bahçesi Platformu Başkanı Fikret Gül, hiçbir dernek, vakıf ya da başka bir kuruluşla bağlarının olmadığını ve sadece gönülleri fethetmek isteyen 8 arkadaşı ile yola çıktıklarına vurgu yaptı. Fikret Gül, "Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 öğrencimize temel ihtiyaçları olan mont, bot, iç kıyafet, atkı ve berenin yanı sıra kırtasiye malzemelerini götürdük. Bu yıl 6 nokta belirledik. Erzurum'dan başlayan yolculuğumuzu Ağrı, Van, Bingöl, Diyarbakır ve en nihayetinde Mardin'de sonlandırdık. Gönül Bahçesi Platformu ile bu bölgelerimize her gidip geldiğimizde, bir an evvel yeniden gelmeyi ve öğrencilerimizin yüzündeki o mutlu tebessümleri görmek istiyoruz. Hayırsever dostlarımızın ciddi destekleri oldu. Özellikle İstanbul'daki ve Arnavutköy'deki bölge esnaflarımızın ciddi katkıları oldu. Allah hepsinden razı olsun. Aldığımız her yardımı bu 8 tane gönül ehli kardeşimizle tek tek dağıtıyoruz. Bunu da zevkle, aşkla yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki yardımlar nedeniyle Gönül Bahçesi Platformu teşekkür eden Mardin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Tercan, öğrencilerin mutluluğuna vesile oldukları için tüm hayırseverlere de ayrıca teşekkür etti.

İstanbul'dan bir TIR dolusu yardım malzemesini öğrencilere dağıtan Gönül Bahçesi Platformu üyeleri öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirip keyifli sohbetler ettiler. Kendilerine ulaşan bot ve montları giyen öğrenciler ise yaşadıkları mutluluğu Gönül Bahçesi Platformu'nun hayırsever üyelerine teşekkür ederek paylaştılar.

Kaynak: DHA