İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasından çarpıcı görüntüler geldi.

Eylül ayında olmasına rağmen kurak günler geçiren İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında sağanak yağış Anadolu yakasında ise dolu etkili oldu. Sağanak yağış birçok noktada su baskınlarına yol açarken dolu yağışı ise vatandaşları araçlarını korumaya itti. Kısa süreli etkili olan doğa olayında megakentte çarpıcı görüntüler kaydedildi.

İŞTE İSTANBUL'DAN SAĞANAK VE DOLU MANZARALARI