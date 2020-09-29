İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler
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İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler

29.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:21

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasından çarpıcı görüntüler geldi.

Eylül ayında olmasına rağmen kurak günler geçiren İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında sağanak yağış Anadolu yakasında ise dolu etkili oldu. Sağanak yağış birçok noktada su baskınlarına yol açarken dolu yağışı ise vatandaşları araçlarını korumaya itti. Kısa süreli etkili olan doğa olayında megakentte çarpıcı görüntüler kaydedildi.

İŞTE İSTANBUL'DAN SAĞANAK VE DOLU MANZARALARI

İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu felaketinden çarpıcı görüntüler
İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler
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