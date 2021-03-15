İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı

- İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı

İSTANBUL - İstanbul'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince 15 Mart itibariyle işletme girişlerde HES kodu zorunluluğu genişletildi. İşletme sahipleri müşterilerinin "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden kontrollerini gerçekleştirdi.

İstanbul'da korona virüsle mücadelede yeni tedbirler 15 Mart itibariyle uygulanmaya başladı. İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları gereğince HES(Hayat Eve Sığar)kodunun kapsamı genişletildi. Kahvehane, internet kafe, berber, masaj salonu, hamam, tiyatro ve düğün salonlarına HES kodu kontrolü zorunluluğu getirildi.

"Sağlığımız için mecburen HES kodu uygulayacağız"

Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda görevli Mustafa Coşkun, "Önce HES kodu soruyoruz. Ondan sonra müşterileri ayrı ayrı odalara alıyoruz. Her seferinde müşterinin havlularını yıkıyoruz ve tekrar veriyoruz. Her müşteriye ayrı havlu veriyoruz. Sağlığımız için mecburen HES kodu uygulayacağız" şeklinde konuştu.

"HES kodu uygulamasını ilk çıktığı günden beri uygulanmasını istiyorduk"

Fatih'te berber dükkanı sahibi Mehmet Cin, HES kodu uygulamasına yönelik, "Bu sabah itibariyle geldik dükkanımızı açtık. Gelen müşterilerin hepsine HES kodu uygulamasını sorduk. Gayet memnunuz. HES kodu uygulamasını zaten biz ilk çıktığı günden beri uygulanmasını istiyorduk. Şu anda daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Esnaf arkadaşlar için de daha uygun. Böyle çalışmak bana daha mantıklı geldi. Zaten ilk anından beri pandemi kurallarına gerek sterilize makinesi, gerekse dükkanı dezenfekte ederek uyuyorduk zaten. İnşallah bundan sonra şartlar daha da uygun olacak gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

"Herkesin bilmesi lazım"

Fatih'te bir kıraathaneye girerken HES kodu kontrolü yapılan Arif Biçer, "Demek ki yetkililer bunun işimize yaradığını biliyorlar ki onun için HES kodunu uygulaması lazım. Herkesin bilmesi lazım. Uygulamayı çok iyi buluyorum. Beğeniyorum ve herkes için iyi" dedi.

Bahçelievler'de ise kıraathaneye gelen vatandaşlar girişte 'HES kodu' sorgulamasına tabi tutuldu. Risk taşımayanlar sosyal mesafe kuralına riayet ederek, masalara oturabildi. Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerde bulunarak, vatandaşların HES kodu uygulamasına, maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Tüm önlemlere riayet ettiklerini söyleyen işletme sahibi, "Boya badanamızı yaptık, dezenfektan koyduk, masa aralarını yarı yarıya indirdik. Maskesiz almıyoruz. HES kodunu okutmadan almıyoruz içeriye. Dikkat ediyoruz bu konuya. Oyun zaten yasak. Çay, kahve, sohbet" dedi.

HES kodu uygulamasından memnun kaldığını ifade eden bir vatandaş ise, "HES kodumuz hazır bir şekilde girdik içeriye. Kurallara uymak zorundayız. Çünkü bizim de yaşlı anamız, babamız var. Kaptığımız zaman onlara da bulaştırırız. Sağlık için güzel bir şey. İnsanlar riskli mi değil mi biz de bilelim. Ona göre davranalım biz de. Çok güzel bir uygulama bence" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ