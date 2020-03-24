İstanbul'da yasağa uymayan yaşlılar ilginç görüntüler oluşturdu
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İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da yasağa uymayan yaşlılar ilginç görüntüler oluşturdu

İstanbul'da yasağa uymayan yaşlılar ilginç görüntüler oluşturdu Beyoğlu'nda polisi gören yaşlı adam motosikletine binerek kaçtı Evinden çıkan 69 yaşındaki adam, "bunaldım" diyerek kurtulmaya çalıştı 74 yaşındaki bir adam ise polisi "o kadar büyük değilim" diyerek ikna etmeye çalıştı Korona...

24.03.2020 00:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:50
İstanbul'da yasağa uymayan yaşlılar ilginç görüntüler oluşturdu

İstanbul'da yasağa uymayan yaşlılar ilginç görüntüler oluşturdu

Beyoğlu'nda polisi gören yaşlı adam motosikletine binerek kaçtı

Evinden çıkan 69 yaşındaki adam, "bunaldım" diyerek kurtulmaya çalıştı

74 yaşındaki bir adam ise polisi "o kadar büyük değilim" diyerek ikna etmeye çalıştı

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Beyoğlu'nda polis ekipleri, megafonla vatandaşları "sağlığınız için evlerinize gidin" uyarısında bulundu. Kimlik kontrolü esnasında ise yaşlı bir vatandaş, kendisine "dur" ihtarında bulunan polisten motosikletine binerek kaçtı. Evinden çıkan 69 yaşındaki adam "bunaldım" derken, 74 yaşındaki bir vatandaş ise "o kadar büyük değilim" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dün saat 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü.

Evde "bunaldım" diyerek polisten kurtulmaya çalıştı

Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği görevlileri, polis otosuyla sahilde denetlemelerde bulundu. Polis otosunda megafonla, "Değerli İstanbullular. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça dışarıya çıkmayalım" diye anons ederek vatandaşları uyaran ekipleri ardından 65 yaş üstü olduğundan şüphelendiği vatandaşların yanına gitti. İlk olarak polis durdurduğu yaşlı bir vatandaştan kimliğini istedi. Bir süre sonra kimliği gören polis adamın 69 yaşında olduğunu görünce kendisine evine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kimlikte 74 yaşında çıkan adam polise "o kadar büyük değilim" dedi

Yaşlı adamın "bunaldım" demesi üzerine polis, "sağlığınızdan önemli değil" cevabını vererek vatandaşı evine gönderdi. Diğer bir yaşlı vatandaşın kimliğini kontrol eden polis 74 yaşında olduğunu görünce neden dışarıya çıktığını sordu. Yaşlı adamın "eve gidiyorum saat 17.00'e daha var" demesi üzerine polis, "Bunun saati yok, sağlığından daha mı önemli" diyerek kendisini eve gönderdi. Uyarı esnasında yaşlı adamın "o kadar büyük değilim" diyerek polisi ikna etmeye çalışması ise salgını ciddiye almadıklarını gözler önüne serdi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp motosikletle kaçtı

Denetimlere devam eden polis, parkta yaşlı bir vatandaşın bankta oturduğunu gördü. Bunun üzerine adama seslenen polis kendisini beklemesini söyledi. Polisi uyarısını dikkate almayan adam motosikletine binerek ara sokağa girip hızla gözden kayboldu. Yaşlı adamın kaçışı vatandaşları güldürdü. Polis son olarak Hasköy Parkı'nda çok sayıda yaşlı vatandaşın alkol tükettiği bilgisini alması üzerine sahil kısmına gitti. Vatandaşların kimliklerini tek tek kontrol edildiği esnada 64 yaşındaki bir vatandaşın yaş sınırının altında kaldığını söylemesi üzerine polis, "Yaş yasağı yok ama sonuçta virüs var, sağlığınız için söylüyorum" diyerek uyarıda bulundu.

Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri gün boyunca park ve bahçelerde yaşlı vatandaşları tek tek uyararak evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da yasağa uymayan yaşlılar ilginç görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

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İstanbul'da yasağa uymayan yaşlılar ilginç görüntüler oluşturdu

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