Ülkemizde kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerimizde okullar tatil ilan edildi. Tatil ilan edildi mi merak edilen şehirlerden birisi de İstanbul oldu. Öğrenciler ve veliler, İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da okullar tatil mi ilan edildi? Valilik'ten açıklama yapıldı mı? merak ediyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? 20 Ocak Perşembe okullar tatil mi? İstanbul kar tatili için Valilikten açıklama yapıldı mı? İşte bilgiler...

İSTANBUL (Haberler.com) - Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Aralarında Sakarya, Diyarbakır, Van ve Konya gibi büyükşehirlerin olduğu 41 ilde 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da okullar tatil mi ilan edildi?

İSTANBUL'DA 20 OCAK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili olan illerimiz arasında İstanbul yer almıyor. Buna göre yarın İstanbul'da okullar tatil olmayacak. Toplam 41 ilimizde okullar yarın tatil ilan edildi.

YARIN HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL? (20 OCAK PERŞEMBE 2022)

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Aralarında Sakarya, Diyarbakır, Van ve Konya gibi büyükşehirlerin olduğu 41 ilde 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bir çok ilde eğitime ara verildi. İşte liste halinde o illerimiz...

20 Ocak Perşembe hangi il ve ilçelerde okullar tatil olacak şimdi kısaca açıklayalım. Yarın okulların tatil olacağı iller şu şekilde:

- Sakarya - Bitlis - Diyarbakır - Bingöl - Sinop - Karaman - Tunceli - Konya - Düzce - Van - Ağrı - Hakkari - Gümüşhane - Gaziantep - Giresun - Adana - Niğde - Muş - Nevşehir - Batman - Siirt - Sivas - Bayburt - Nevşehir - Karabük - Şırnak - Kars - Ağrı - Elazığ - Bilecik - Mardin - Kahramanmaraş - Bolu - Şanlıurfa - Rize - Adıyaman - Malatya - Çankırı - Artvin - Osmaniye

Yarın toplam 41 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil olacak. Yarın okulların tatil olacağı şehirlerin isimleri yukarıdaki gibidir. Eğer yeni açıklamalar gelirse tatil olacak illerimizin isimlerini konumuza ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

BİTLİS

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, "Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz." dedi.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

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