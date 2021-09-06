İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 62 seviyesinde
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İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 62 seviyesinde

İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 62 seviyesinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 62'ye yükseldi.

Okulların açılması ve yer yer yağmurun etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 62 olarak belirtildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.


İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 62 seviyesinde
İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 62 seviyesinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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