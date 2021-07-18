İstanbul'da, kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor

Kurban Bayramı'na 2 gün kala İstanbul'da bulunan hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor.

Kurban Bayramı'na 2 gün kala İstanbul'da bulunan hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor.

Bayram öncesinde, genellikle çevre iller ile Karadeniz, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, pazarlarda alıcılarını bekliyor. Bayrama 2 gün kala, pazarlardaki hareketliliğin daha da arttığı gözleniyor.

Kurbanlık alımlarını son günlere bırakan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen pazarlardaki çadırlarda bütçelerine uygun hayvanları almaya çalışıyor.

Sultangazi'deki pazara kurbanlarını getiren besiciler, sıkı pazarlıklarla hayvanlarını vatandaşlara satıyor. Pazarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yoğun şekilde alıcı buluyor.

Besici İsmail Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların biraz çekingen davrandığını söyledi.

Yem fiyatları ve diğer maliyetlerin yükselmesi nedeniyle kurbanlık fiyatlarının arttığını belirten Özdemir, "Fiyatlarımız aslında çok da pahalı değil. 98 tane hayvanımız vardı. 20'ye yakın satamadığımız hayvanımız kaldı. Bayrama 2 gün var. İnşallah onları da satacağız." dedi.

Özdemir, vatandaşların genellikle tatile ve bayram için memleketlerine gittikleri için pazarda kalan hayvanlarını satamadıklarını kaydetti.

"Vatandaş bayağı ilgili"

Diğer bir besici Selçuk Bozacı ise Kastamonu'dan 65 kurbanlık getirdiğini, satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Şu anda ellerinde 25 civarında hayvan kaldığını ifade eden Bozacı, şöyle devam etti:

"Fiyatlar iyi. Canlı kilolarımız 33-35 lira arası gidiyor. Pazar yerindeki çoğu besici aşağı yukarı hayvanını bitirdi. Satışı bitirip kapatan çadırlarımız var. Şu anda memnunuz. Vatandaş bayağı ilgili. Çünkü onlar da farkında hayvanın yetişmeyeceğini. O yüzden biraz elini çabuk tutuyorlar. Normalde hafta içleri pazar bu kadar hareketli olmazdı. Bu yıl haftanın her günü satış oldu. Hafta sonu da bayağı kalabalık. Yarın da arife, tahminim pazarda çok az hayvan kalır."

"Fiyatlar çok yüksek değil"

Müşterilerden İbrahim Gürbüz, arkadaşlarıyla kurbanlık almak için pazara geldiklerini söyledi.

Sultangazi'deki pazarda bu sene fiyatların uygun olduğunu dile getiren Gürbüz, "14 bin liraya bir hayvan aldık. Ben hayvanı görünce 20 bin lira civarında olacağını düşünüyordum. Arkadaş 16 bin dedi, biz de 14 deyince hayvan elimizde kaldı. Geri dönüş de yapamadık, kaporasını verdik, aldık hayvanı." diye konuştu.

Müşterilerden Medet Çayır ise "Beğendiklerimiz olursa bugün alacağız. Akrabalar ve arkadaşlarla geldik. Sıkı pazarlık yapıp bir tanesini alacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak