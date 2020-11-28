İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor

Koronavirüs salgınının merkez üssü olan İstanbul'da bulunan Kilyos Mezarlığı'nda koronadan hayatını kaybedenlerin cenazesi tabutlarla defnediliyor. Bunun nedeni ise hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de ileride cenaze sahipleri farklı bir mezarlığa defin etmek istediğinde süreci hızlandırmak.

Türkiye'nin en çok yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm oranına sahip İstanbul'daki Kilyos Mezarlığı görüntüledi.

Salgının en çok etkilediği şehirlerin başında gelen İstanbul'da vefat sayılarındaki artış sürüyor. İstanbul'da bulaşıcı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Kilyos Mezarlığı'na defnediliyor.

CENAZELER TABUTLARLA DEFNEDİLİYOR

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi tabutlarla toprağa veriliyor. Bunun nedeni ise hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de ileride cenaze sahipleri farklı bir mezarlığa defin etmek istediğinde süreci hızlandırmak.

CENAZE İŞLEMİNİ YAPAN PERSONELLER ÖZEL KIYAFETLER KULLANIYOR

Virüsün Türkiye'de görüldüğü andan itibaren sağlık çalışanları gibi cenaze işlerine bakan çalışanlar da zor şartlar altında mücadele ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte artan vaka ve ölüm sayısına rağmen morglarda ve mezarlıklardaki özverili çalışmaları dikkati çekiyor.

Defin işlemini gerçekleştiren mezarlık çalışanlarına cenazenin hangi hastalıkla ilgili bulaşıcı olduğuna dair bilgilendirme yapılıyor, çalışanlar cenaze yıkama sırasında eldiven, tıbbi maske, siperlik ve sıvı geçirmez önlük kullanıyorlar.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazesine defin öncesi ya da sonrası dezenfeksiyon ihtiyacı bulunmuyor, özellikle cenazenin kefenlenip tabutun içerisine koyulduğu ana kadar eldiven kullanmak zorunlu. Morglar ise her gün belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı