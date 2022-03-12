İstanbul için en zor gün! Kar kütlesi geliyor, sıkıntılı süreç 18.00'de başlayacak

İstanbul'da günlerdir beklenen Aybar soğuk hava dalgası, önceki günlerde etkili olmaya başladı. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse de Kara Yolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yollar açık tutuldu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların en fazla yağış beklediği gün olan cumartesi için sık sık uyarılarda bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda da cumartesi gününün önemine dikkat çekilerek, yağışın etkisini kaybettireceği saat dilimine ilişkin bilgiler verildi.

"PAZAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBETTİRECEK"

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu Cumartesi aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

HAVA FORUM: DEVASA KAR KÜTLESİ YOLA ÇIKTI

Hava Forum tarafından paylaşılan haritada da İstanbul'da etkili olması beklenen devasa kar kütlesinin yola çıktığı belirtildi. Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Devasa yoğun kar kütlesi yola çıktı. Aybar, vortex ile en etkili aşamasına geçiyor. Vortex, gelmeden önce yerel etkili öncü kar yağışı kütlelerini yolluyor. Özellikle öğleden sonra aracınızla trafikte olmayın! Heyecanla takipteyiz" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU: EN YOĞUN GÜN CUMARTESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cumartesi günü etkili olması beklenen yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Cumartesi günü, bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle cumartesi için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: CUMARTESİ 18.00'DAN SONRA SIKINTILI GÖZÜKÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da cumartesi saat 18.00'dan sonra sıkıntılı bir durum görüldüğünü belirterek, "Cumartesi akşam saat 18.00 ile Pazar sabah saat 06.00'ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun içinde tedbirlerimiz aldık. İnşallah orada da bir sıkıntı yaşatmamak için mücadele edeceğiz. Cumartesi akşam ile Pazar sabahı arasındaki sıkıntılı süreci inşallah bütün ekiplerimizle süreci tamamlayacağız" diye konuştu.