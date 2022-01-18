İstanbul'da kar yağışı ne zaman 2022? İstanbul kar var mı? 18 19 Ocak hava durumu

Meteoroloji 18 Ocak Salı günüde birçok il içi kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da karın ne zaman yağacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da kar yağışı ne zaman 2022? sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için kar yağışı haberi verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da kar yağışı ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarına göre bugün tüm yurtta yağış bekleniyor. İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN 2022?

Yurdun birçok kesiminde etkili olan kış aylarının sevilen beyaz örtüsü karın İstanbul'da ne zaman yağıp yağmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 18 Ocak 2022 Salı parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava etkili olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi.

Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Bazı ilçelerde kar etkili oluyor

Anadolu yakasındaki Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, sahil ve diğer bölgelerde karla karışık yağmur görüldü.

Kar yağışının başladığı yerlerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MERSİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

KAYSERİ -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren itibaren kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

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