İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı

Uzmanların art arda uyarıları sonrasında bugün başlayan kar yağışı, 1987 yılında İstanbul'u felç eden kışı anımsattı. O döneme ait ortaya çıkan fotoğraflar ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti. AKOM ve Valilik de art arda ülkemize gelen soğuk hava dalgası ile hava sıcaklıklarının düşeceğini ve ciddi bir yağışı yaşanacağını konusunda uyarılar yayınladı.

HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

Yapılan uyarılar ise 1987 yılında İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kışı hatırlattı. 1987 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayına kadar devam eden sert kış, İstanbul'u vurup geçmişti. Şehirde 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışı hayatı felç etmiş, Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

ARŞİVDEN DÖNEMİN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

10 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen soğuk havaların, 1987 yılındaki Mart kışını anımsatmasının ardından arşivlerden o dönemlere ait fotoğraflar çıktı.

İşte o döneme ait fotoğraflar: