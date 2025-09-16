İstanbul'da jetler neden uçuyor? 17 Eylül İstanbul'da uçak sesleri son dakika!

İstanbul'da jetler neden uçuyor? 16 Eylül 2025 Salı günü İstanbul semalarında alçak irtifada yapılan uçuşlar, şehir sakinlerinin dikkatini gökyüzüne çevirdi. Florya'dan Zeytinburnu'na kadar birçok bölgeden duyulan jet sesleri, kısa süreli paniğe neden oldu.

İSTANBUL'DA UÇAK SESLERİ

İstanbul'da sabah saatlerinde itibaren duyulan yoğun jet sesleri, özellikle Avrupa Yakası sahil hattında yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Florya, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu ve Yenibosna gibi bölgelerde yoğun şekilde hissedilen bu sesler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Vatandaşların büyük bir kısmı, şehrin gökyüzünde aniden beliren F-16 savaş uçaklarının neden bu kadar alçak uçtuğunu merak ederek çeşitli paylaşımlar yaptı.

Uçuşların ardından yapılan açıklamalar, seslerin kaynağının Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK olduğunu ortaya koydu. SOLOTÜRK'ün çevre tanıma ve prova uçuşları kapsamında Atatürk Havalimanı merkezli bir program yürüttüğü bildirildi. Bu kapsamda saat 10.00'da çevre tanıma, saat 14.00'te ise prova uçuşu gerçekleştirildi. Pilotların İstanbul semalarına alışması ve Teknofest öncesinde gösteri koreografisini geliştirmesi için yapılan bu uçuşlar, özellikle şehirde yoğun bir şekilde hissedildi.

İSTANBUL'DA SAVAŞ UÇAKLARI, JETLER NEDEN UÇUYOR?

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Teknofest 2025 hazırlıkları kapsamında İstanbul semalarında uçuşlarını sürdürüyor. 16 Eylül'de gerçekleştirilen çevre tanıma ve prova uçuşları, etkinliğin başlamasından önce yapılan hazırlıkların bir parçası oldu. İstanbul semalarında görülen bu uçuşların tamamen planlı ve resmi program dahilinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Yetkililer, jetlerin alçak irtifada uçmasının sebebinin gösteri provası olduğunu açıkladı.

SOLOTÜRK, F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı akrobasi gösterileriyle uluslararası alanda tanınan bir ekip. Teknofest'te sergilenecek gösteri uçuşları için hazırlıklar kapsamında yapılan bu provalar, İstanbul halkı tarafından şehrin farklı noktalarında gözlemlendi. 17-20 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival süresince SOLOTÜRK ekibi, katılımcılara özel gösteriler sunacak.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen Teknofest İstanbul, 17 Eylül'de başlayacak ve 21 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan festival, beş gün boyunca teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, konserlerden bilim şovlarına kadar çok sayıda etkinliğe sahne olacak. Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçaklarıyla yapacağı gösteri uçuşları olacak.

kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar için 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuru yaptı. Ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destek alacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtılacak. Festivalin ziyaretçi sayısının milyonları bulması bekleniyor.