İstanbul'da hava neden böyle? Hava kaç gün fırtınalı olacak? Çatalca nerede, ne oldu? İzmir, İstanbul hava durumu yağmur var mı, fırtına var mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da hava neden böyle? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini aldı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Korkutan haberise Esenyurt'tan geldi. Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçaların altında kalan vatandaşlar yaralandı. Hava kaç gün fırtınalı olacak? Çatalca nerede, ne oldu? İstanbul hava durumu yağmur var mı, fırtına var mı?

ÇATALCA NEREDE?

İstanbul'un Avrupa yakasında, batı sınırlarındaki ilçesidir. Hem Marmara'ya, hem de Karadeniz'e kıyısı vardır. İlçenin yüzölçümü 1.715 km²'dir. Çatalca ilçesi, İstanbul'un ilçelerinden güneybatıda Silivri, güneyde Büyükçekmece ve doğuda da Arnavutköy ilçeleriyle birlikte batıda da Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçeleriyle komşudur. İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerinden olan Çatalca'nın il merkezinden uzaklığı da yaklaşık 51 kilometredir.

ÇATALCA'DA NE OLDU?

İstanbul'da sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran lodos, önüne geleni yıkıp geçiyor. Esenyurt'ta bir evin çatısının uçması panik yaratırken, korkutan bir görüntü de Çatalca'dan geldi. İlçedeki saat kulesi, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi.

KULE PARAMPARÇA OLDU

Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

İSTANBUL'DA HAVA NEDEN BÖYLE?

İşte madde İstanbul'un lodos sonrası yaşadığı olumsuzluklar gündeme geldi.

- Gümüşsuyu civarında etkili fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi.

- Harem - Sirkeci seferleri iptal edildi.

-D100 Altunizade metrobüs durağı hizasında Burhaniye yönünde ağaç devrildi.- İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında bazı uçuşlar iptal edildi.

- Sahil Yolu Kazlıçeşme civarında Sirkeci yönünde etkili olan fırtınadan kaynaklı yola çalışma bölgesinde ki plaklar ve ağaçlar devrildi.

- Hadımköy Bağlantı Yolu üzerinde etkili olan fırtınadan kaynaklı D100 yönünde kamyon devrildi, TEM yönünde yola branda uçtu.

- Ataköy Galleria öncesinde Sirkeci yönünde ağaç yola devrildi.

- Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstinye - Çubuklu seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

- Halkalı Metro inşaatında bulunan vinç bölgede etkili olan fırtına nedeniyle devrildi.- Bayrampaşa'da etkili olan fırtına nedeniyle bir direkte bağlı olan Türk Bayrağı yerinden koparak metrelerce uzağa savruldu.

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