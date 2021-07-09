İstanbul'da gezilecek yerler doğa ve tarihi! İstanbul'da gidilecek yerler, yapılacak aktiviteler! İstanbul'da ne yenir?

İstanbul'daki önemli turistik yerler, etkinlikler, alışveriş, restoranlar ve gece hayatı için detaylar araştıranlar İstanbul'da gezilecek yerler nereler? sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da gezilecek tarihi yerler, turistik mekanlar, alışveriş yapılabilecek yerler, en güzel restoranlar ve güzel manzaralı kafeleri sizler için bir araya getirdik. Tarihi yarımadada mutlaka görülmesi gereken yerler ve müzeler de dahil olmak üzere, şehrin hem Avrupa hem de Asya yakasında yapılacak en iyi şeyler!

İstanbul'da gezilecek yerler nereler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul, canlılığı ve çeşitliliği ile hem ziyaretçileri hem de İstanbul'da yaşayanları büyülemeye devam ediyor. Kültür-sanatta, yeme-içmede, alışverişte veya sporda olsun, İstanbul'da herkese ve her zevke göre her zaman yeni bir şeyler vardır.İstanbul'da gezilecek yerler doğa ve tarihi! İstanbul'da gidilecek yerler, yapılacak aktiviteler! İstanbul'da ne yenir?

İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER - SERGİLER

Tarihi yarımadada mutlaka görülmesi gereken yerler ve müzeler de dahil olmak üzere, şehrin hem Avrupa hem de Asya yakasında yapılacak en iyi şeyler!

Sanatseverlerin mutlaka görmesi gerekenyeni ve çok daha büyük evine taşınan ve şu anda 7 sergiyi aynı anda sergileyen Arter.

İSTANBUL'DA GEZİLECEK TARİHİ MEKANLAR

İstanbul'un en önemli yerlerine olarakAyasofyaveSultanahmet Camii olsa da Bomonti'den Kadıköy'e pek çok yer gezmek için uygun adreslerdir. Haberler.com olarak en güzel, en popüler seçenekleri sizler için derledik.

1. Ayasofya'nın yüksek kubbesine hayran kalın

Bizans İmparatoru I. Justinian'ın emriyle 6. yüzyılda tamamlanan Ayasofya, 1520'de Sevilla Katedrali'nin tamamlanmasına kadar yaklaşık bin yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olarak kaldı. Önce 15. yüzyılda camiye, daha sonra müzeye çevrildi. 1935 yılında Ayasofya Doğu Ortodoks Kilisesi'nin merkezi olarak hizmet vermiştir.

Ayasofya, İstanbul'un en popüler ve ikonik tarihi mekanları arasındadır ve bunun iyi bir nedeni vardır: devasa kubbesi nefes kesicidir ve saatlerce kolayca seyredilebilir. Bugün bile bir mimari harikası olarak kabul edilen duvarları, geçmiş imparatorların portrelerini ve İsa'nın temsillerini içeren Bizans kareleri içerir.

2. Topkapı Sarayı'nda dolaşın



Haliç'in Marmara Denizi ile birleştiği noktadayükselen Topkapı Sarayı, Osmanlı padişahlarının dört asırdan fazla bir süredir ana ikametgahıydı.

Tarihi yarımadanın mücevherleri arasında yer alan Topkapı'nın geniş odaları, oda evleri ve 86 karatlık Kaşıkçı Elması gibi büyüleyici objeleri müzeyi mutlaka görülmesi gereken bir yer haline getiriyor.

Geniş ve şanlı kalıcı silah koleksiyonlarına, değerli mücevherlere ve dini eserlere ek olarak, aynı zamanda dönen bir geçici sergi kadrosuna da ev sahipliği yapıyor.

3. Sultanahmet Camii içindeki çinilerle büyülenin



Sultanahmet Camii ya da görkemli iç mekanının göze çarpan rengi nedeniyle daha çok Sultanahmet Camii olarak bilinir, I. Ahmed döneminde 17. yüzyılın başlarında inşa edilmiş tarihi bir camidir.

Şehrin en ünlü simge yapılarından biri olan Sultanahmet Camii'nin iç duvarları,200'den fazla pencereden süzülen doğal ışıkla yıkanan 20.000'den fazla elle boyanmış mavi çini ile süslenmiştir- göz kamaştırıcı bir manzara. Sultanahmet Camii'nin hala işlevsel bir cami olduğunu ve namaz vakitlerinde ziyaretin yasak olduğunu unutmayın.

Avlunun orta girişinde asılı duran demir zincir, güya padişahın araziye at sırtında her girdiğinde alçakgönüllülükle başını eğmesini hatırlatmak için takılmıştı.

4. Yerebatan Sarnıcı'nda zamanda geriye Bizans'a yolculuk yapın



İstanbul'un en ilgi çekici yerlerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı, 6. yüzyılda İmparator I. Justinian tarafından 80.000 m3'e kadar su depolamak ve yakındaki saraylara kanalize etmek için yaptırılmıştır.

Sahipantik yüzlerceİon ve Korint sütun, sarnıçı ziyaret ederek ilk elden keşfedebilirsiniz Bizans İmparatorluğu'nun su sisteminin bir kalıntı. Serin ve karanlık yeraltı kompleksi de yaz sıcağından kaçmanın harika bir yoludur.

Sarnıcın, Medusa'nın ters çevrilmiş başıyla süslenmiş, kökeni bilinmeyen iki sütun kaidesine sahip olması, ziyaretçilerin neden bu şekilde yerleştirildiklerini tahmin etmelerine neden oluyor.

5. Arkeoloji Müzesi'nde antik tarihinizi tazeleyin



19. yüzyılın sonlarında Türkiye'nin ilk müzesi olarak kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Arkeoloji, Eski Şark ve İslam Sanatı olmak üzere üç bölüme ayrılıyor.

İstanbul'un eski kentinde bir gezinti,burayı ziyaret etmeden tamamlanmış sayılmaz ve kalıntılardan oluşan hazinesinin iyi stoklanmış olduğunu söylemek yetersiz kalır: müze, keşfedilen nesnelerin yanı sıra geniş bir Antik Yunan, Roma ve Türk eserleri koleksiyonuna sahiptir. Balkanlar, Afrika, Mezopotamya ve Orta Doğu'da.

Açılır açılmaz gelmeyi unutmayın, çünkü geniş koleksiyonunu keşfetmek için tam bir gün gerekir.

6. Gülhane Parkı'nda açan lalelere hayran kalın



İstanbul'un tarihi yarımadasının ucundaki Topkapı Sarayı'nın yanında yer alan Gülhane Parkı, şehrin en büyük ve en güzel parklarından biridir.

Yerel aileler arasında hafta sonları popüler bir yer olan park, kalabalık, yoğun eski şehrin içinde bir sığınaktır.

İlkbaharda parkta binlerce lale çiçek açar.

7. St. Antoine Kilisesi'nde bir an için duraklayın



İstanbul'un en büyük ve en önemli Katolik kilisesi olan İstiklal Caddesi üzerindeki görkemli St. Antoine, 1906 ve 1912 yılları arasında Venedik Neo-Gotik tarzında inşa edilmiştir.

St Antoine, hafta boyunca İngilizce, Türkçe, Lehçe ve İtalyanca ayinler sunuyor ve sabahı kalabalık Beyoğlu semtini dolaşarak geçirdikten sonra sessiz bir yansıma anı için uğrayabileceğiniz güzel bir yer.

Papa John XXIII, Papa seçilmeden önce, Vatikan'ın Türkiye'deki apostolik delegesi olarak görev yaptığı birkaç yıl boyunca St. Antoine'da vaaz verdi. Avluda bulunan bir heykelle anılıyor.

8. Çiçek Pasajı'nda gezinti

1876'da inşa edilen Çiçek Pasajı, İstanbul'un en güzel pasajlarından biri.

Onun muhteşem iç hatta aracılığıyla değerinde bir yürüyüşsırasındagarsonlar yiğitçe bira salonları, meyhanelerle içine karıştırılması girişimikenarları boyunca dizilmiş.

Beyoğlu semti çok daha iyi yemek mekanları sunsa da Çiçek Pasajı'nın güzel ortamı, nostaljiyi yaşarken oturup biraz patates kızartması ile bir biranın tadını çıkarmaya değer.

9. Galata Mevlevihanesi'nde semazenlerle mest olun

Tasavvuf mensupları Mevlevi tarikatının mensuplarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki en eskitekke olan bu 15. yüzyıldan kalma yapı, 1975 yılında müzeye dönüştürülmüş ve tasavvuf kültürünün önemli bir köşe deposu olmaya devam etmektedir.

Müzede müzik aletleri, hat sanatı, Mevlevi kıyafetleri ve aksesuarları da dahil olmak üzere bir hazine eseri sergileniyor, ancak asılilgiyi her Pazar saat 17:00'de çok sayıda ziyaretçiyi çeken haftalıksema (sema) töreni yapıyor.

Biletler kapıda veya online olarak temin edilebilir. Gösteriler açık oturma olduğundan, ön koltukta oturmak için erken gelin. Tekke, zaman zaman Osmanlı Klasik Müziği konserlerine de ev sahipliği yapmaktadır.

İSTANBUL'DA ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK YERLER

Kapalıçarşı'da pazarlık şapkanızı takın



Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşıları arasında yer alan Kapalıçarşı, onlarca sokağa yayılmış binlerce dükkana ev sahipliği yapıyor.

Geniş kompleksin tarihi atmosferi gerçek cazibesi olduğundan, herhangi bir şey satın almayı planlamayanlar için bile değerli bir destinasyondur.

Alışveriş yapmayı planlıyorsanız, pazarlık yaptığınızdan ve merhamet göstermediğinizden emin olun.

Mısır Çarşısı'nda baharat ve hediyelik eşya alışverişi yapın



Yakındaki Kapalıçarşı'dan daha küçük olan Mısır Çarşısı olarak da bilinen Mısır Çarşısı, 16. yüzyılda inşa edilmiştir ve baharat, tatlı, çay çeşitleri, kuru meyve ve diğer ürünlerin satıldığı sıra sıra tezgahlara sahiptir.

Baharatlar, alışveriş için harika bir yerTürk lezzetleri ve diğer hediyelik eşya, inci olarak e Baharat bazzar da görsel bir deneyimdirbaharat belirgin satıcıları büyük, höyüklerin piramit benzeri onların renkli ürünlerini sergileme.

Çarşıda bol miktarda bitkisel ilaç bulunur ve hafıza, bağışıklık, sindirim ve genel sağlık gibi şeylere iyi geldiği iddia edilen baharatlar veya yenilebilir tohumlar bulacaksınız.

İSTANBUL'DA NE YENİR?

Unutulmuş lezzetleri tatmaktan Anadolu mutfağındantarihi bir hamamda lüks bir kese almak için, işte İstanbul'da kaçırılmaması gerekenler.

Eminönü'nde giderken bir balık ekmek yiyin



Balık ekmek, İstanbul'un en ikonik sokak yemeklerinden biridir ve kahvaltı için pek ideal olmasa da günün her saati için harika bir yemektir.

Eminönü kıyısında sallanan bir teknede pişirilen balık ekmek, İstanbul'un bir kurumu ve dünyanın dört bir yanından gelen ailelerin sevilen bir hafta sonu etkinliği olmaya devam ediyor.

Galata Köprüsü'nün altındaki restoranlardan birinde oturup bu lezzetli sandviçlerin tadına varmak isteyebilirsiniz, ancak boğaz manzarasını içinize çekerken balık ekmek gibisi yoktur.

Ortaköy'de güzel bir kumpirle midenizi şenlendirin

Türkiye'nin favori tadlarından olankumpir , İstanbul'un mükemmel bir sokak yemeğidir ve ucuza yemek yemenin harika bir yoludur.

Bir insan kafası büyüklüğünde fırında patates yemek için,hem turistler hem de yerli halk arasında çılgınca popüler olan kumpirin servis edildiği bir dizi tezgah bulacağınız Ortaköy'dendaha iyi bir yer yoktur. İçeriğini ve soslarınızı seçin ve büyük bir patatesi yiyip yiyemeyeceğinizi görün.

Ayakta yemek yerken deniz manzarasının tadını çıkarmak için yakındaki inanılmaz derecede fotojenik Ortaköy Camii'ne gidin.