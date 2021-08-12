İstanbul'da Aranan Şahıslar Kozaklı'da Yakayı eleverdi
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İstanbul'da Aranan Şahıslar Kozaklı'da Yakayı eleverdi

İstanbul'da Aranan Şahıslar Kozaklı'da Yakayı eleverdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da; Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce 'Belirli Bir Organizasyon Dahilinde Sahte Kimliklerle Para Karşılığında İstanbul'daki Hastanelerde Organ Nakli Yaptıkları' suçuyla aranan 3 kişi Nevşehir'de yakalandı.

İstanbul'da; Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce 'Belirli Bir Organizasyon Dahilinde Sahte Kimliklerle Para Karşılığında İstanbul'daki Hastanelerde Organ Nakli Yaptıkları' suçuyla aranan 3 kişi Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre yürütülen soruşturma kapsamında, 'Belirli Bir Organizasyon Dahilinde Sahte Kimliklerle Para Karşılığında İstanbul'daki Hastanelerde Organ Nakli Yaptıkları' tespit edilen N.B., C.Y.,İ.E. ve B.A. isimli şahıslar; Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yakalandı. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazı açıklamada; "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon neticesinde N.B., C.Y.,İ.E. ve B.A. isimli şahıslar müdürlüğümüz ekiplerince Kozaklı İlçemizde ikamet ettikleri tespit edilmiş, adli birimlerin emir ve talimatları doğrultusunda şahıslar yakalanarak yapılan adli ev aramasında suça müzahir materyallere el konulmuş, gerekli işlemlerin ardından bahse konu şahıslar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

İstanbul'da Aranan Şahıslar Kozaklı'da Yakayı eleverdi
İstanbul'da Aranan Şahıslar Kozaklı'da Yakayı eleverdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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