İstanbul'da yerleşim yerlerine yakın iki noktada orman yangını

İstanbul'da Anadolu Hisarı yakınlarında ormanlık alanda ve Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda ve Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Beykoz'da Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

AYDOS ORMANI'NDA DA YANGIN ÇIKTI

Kartal, Aydos Ormanı'nda da saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Hisarı yakınları