Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

18.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tahliye kararı verilen Gezi Parkı sanıklarından Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçundan gözaltı kararı verdi.

GEZİ DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugünkü kararı ile hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildi. Kararın bozulması talebi ile mahkemeye süre tutum dilekçesi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararın gerekçesinin yazılması ardından istinaf kanun yoluna başvurucağı öğrenildi.

KAVALA İÇİN DARBE GİRİŞİMİ SORUŞTURMASINDAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yargılama Sonucunda tahliyesine karar verilen Osman kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

KARAR SONRASI CEZAEVİ ÖNÜNDE BEKLEYEN EŞİ SİLİVRİ'DEN AYRILDI

Öte yandan tahliyesine karar verilen Osman Kavala'nın cezaevinden çıkmasını bekleyen eşi Ayşe Buğra Kavala, yeniden gözaltı kararı verilmesinin ardından aracına binerek, Silivri'den ayrıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Kaynak: AA

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