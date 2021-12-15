Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

Sinema oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL (DHA) - Sinema oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, son yolculuğuna uğurlandı. Birsel, vasiyeti üzerine annesinin mezarına gömüldü.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54), dün Bursa'da, evinin önünde ölü bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel'in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel'in naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Aydın Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş ve Can Esentaş'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Aydın Birsel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk'un bulunduğu mezara gömüldü. Birsel'in, kendisine bir şey olduğunda, annesinin mezarına gömülmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi.

YENİ HAYATA BAŞLIYORDU AMA OLMADI

Aydın Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu, "Çok eski çocukluk arkadaşımdı, bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım, böyle olmaması lazımdı ama Takdir-i İlahi. Rahatsızlığı yoktu. Bursa'ya yeni gelmişti, yeni bir hayata başlıyordu ama olmadı maalesef" dedi. Arkadaşı Gürcan Şeker ise "İstanbul'a gelecekti dün. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, burun kanaması diye gördü. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girerken düşüp ölmüş, apartmanın içinde" diye konuştu.


- İstanbul
Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Belgin Doruk'un oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri

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