Bayramda yurdun genelinde hava açık ve güneşli olacak Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Bayramda hava açık ve güneşli olacak. Doğu ve Orta Karadeniz'de ise bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hava durumuna ilişkin bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Kurban Bayramı'nda yurdun genelinde hava açık ve güneşli olacak. Sadece Doğu ve Orta Karadeniz'de oluşan alçak basınç sisteminin etkisiyle bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış bekliyoruz" diye konuştu.

SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜZERİNE OLACAK

Sıcaklıkların gece 23, gündüz ise 30 derecenin üzerinde olacağını belirten Dr. Özdemir, "Bayramda bizi sıcak bir hava bekliyor. Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki hava sıcaklığı daha yüksek olacak. Akdeniz Bölgesi'nde de özellikle doğusunda geçişli yağış olabilir" ifadelerini kullandı.

NEM SEVİYESİ YÜZDE 75

Kuzeyden esen poyrazın etkili olacağını aktaran Dr. Özdemir, "Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normallerinde seyrediyor. Nem seviyeleri de bölgelere göre değişiyor. Karadeniz gibi deniz bölgelerinde nem yüzde 70-75 civarında olacak. Kuvvetli rüzgarın olduğu bölgelerde nem seviyesi düşebilir. Kuzeyden gelen poyraz etkili olacak. Doğu Karadeniz'de Of, Rize, Artvin ile Erzurum taraflarında sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak lazım ama yağışlar geçici, kalıcı olmayacak" dedi.

GÜNEŞ ÇARPMALARI RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALIN

Dışarı çıkarken şapka veya şemsiye kullanılmasını tavsiye eden Dr. Özdemir, "Güneşin tam tepede olduğu 11.30 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak lazım. Kurban kesimini de sabah saatlerinde veya öğleden sonra yapın. Hava sıcak olacak. Mümkün olduğu kadar bol su tüketin. Dışarı çıkarken şapka ve şemsiye kullanılmasını öneriyorum. Yaşlıların ve küçük çocukların özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması lazım. Zaten koronavirüs salgını devam ediyor. Bu kurallara uymak kendi sağlıkları için de önemlidir. Bayram sıcak geçecek o yüzden tedbir almak gerekiyor. Özellikle tatil bölgelerine gidenler güneş çarpmaları riskine karşı önlem alsın" diye konuştu.

Kaynak: DHA