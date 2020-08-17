İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor

Çoklu baro düzenlemesinin tartışmalar ve protestolarla Meclis'ten geçip kanunlaşmasının ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'da 2. baronun kurulması için hazırlıklar başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
17.08.2020 08:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:21

Çoklu baro düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından bazı avukatlar, yeterli imzanın peşine düştü.

İZMİR'DE AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ HAZIRLIK YAPIYOR

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; eylemler ve büyük tartışmaların gölgesinde 11 Temmuz'da TBMM'den geçen 'Çoklu Baro' düzenlemesi konusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hazırlıklar başladı. İzmir'de AK Parti eski milletvekili Ali Aşlık 2'nci baroyu kurmak için kollarını sıvadı.

Öğrencilik yıllarında yaş sebze, meyve pazarlama işiyle uğraşan Aşlık, İzmir Gaziemir Müftülüğü'nde imam-hatip olarak görev yapmış, daha sonra hukuk fakültesini bitirip avukat olmuştu. Sivas Madımak katliamı sanıklarının avukatı da olan Aşlık, bir süre önce "Daha iyisini yapacağımıza kanaat getirirsek, ayrı baro kurmayı düşünüyoruz'' açıklamasını yapmıştı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DA HAZIRLIKLAR VAR

İstanbul'da ise Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, bugün ilk adımı atacak. Tatlı şu ana kadar 1.500 imza topladıklarını 2 bine ulaşacaklarını belirtti ve başvurularının kabul edilmesinden sonra genel kurul yaparak 2. Baro Başkanını seçeceklerini açıkladı. Tatlı bugün çalışmaları konusunda açıklamalarda bulunacak. Ankara'da ise "Ankara Hak ve Adalet Barosu'' adlı ile yeni bir baro kurmak için patent başvurusu yapılmıştı.

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