Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı
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Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı

13.10.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 21:35

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail'de yeni bir salgın alarmı verildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 50 kişinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 50 kişinin fareden bulaşan bir hastalığa yakalandığını açıkladı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail'de yeni bir salgın alarmı verildi.

50 KİŞİ FARELERDEN BULAŞAN HASTALIĞA YAKALANDI

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyuruldu. Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu belirtti.

"ÜLKENİN KUZEYİNDEKİ DERELERE GİRMEYİN" UYARISI

Derelerden su örnekleri alınacağını belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alacağını aktarıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik "Ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin" uyarısında bulundu.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti, 38 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı.

Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı
Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
KEMAL: Allah daha beter etsin,musibetlerden başlarını kaldıramasınlar.Suriyeden Iraktan daha beter olsunlar
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