İsrail-BAE Anlaşması: Netanyahu'nun ofisi, Yediot Ahronot'un haberini 'ABD'nin BAE'ye F-35...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İsrail-BAE Anlaşması: Netanyahu'nun ofisi, Yediot Ahronot'un haberini 'ABD'nin BAE'ye F-35...

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, ABD'nin İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satmaya hazırlandığını öne sürdü.

İsrail-BAE Anlaşması: Netanyahu'nun ofisi, Yediot Ahronot'un haberini 'ABD'nin BAE'ye F-35...
18.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:55

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, ABD'nin İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satmaya hazırlandığını öne sürdü. İsrail'de Başbakanlık haberi yalanladı.

Yediot Ahronot bu satışın iki ülke arasındaki anlaşmanın gizli bir maddesi uyarınca yapılacağını yazdı.

Söz konusu maddede İsrail'in bölgedeki herhangi bir ülkeye stratejik silah satılmasına yönelik itirazını kaldırdığı iddia ediliyor.

Gazete haberini Amerikalı ve BAE'li kaynaklara dayandırdı.

1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra ABD, İsrail'in askeri üstünlüğünün bozulmaması için, bu ülkenin onayı olmadan Orta Doğu ülkelerine ileri savaş sistemleri satmayacağı güvencesini vermişti.

ABD şimdiye kadar bu taahhüdüne uydu.


haberler.com/haber/2020/08/18/israil-bae-anlasmasi-netanyahu-nun-ofisi-yedi-2-13517700_o.jpg"/>


'BAE'ye on milyarlarca dolarlık silah satılacak'

Yediot Ahranot ise ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'ın girişimleriyle imzalanan anlaşmada Washington'un BAE'ye F-35'ler de dahil olmak üzere on milyarlarca dolarlık silah satmasını öngören bir madde bulunduğunu yazdı.

Gazete, BAE'nin İsrail ile anlaşma imzalamasının ana nedeninin bu olduğunu öne sürdü.

Haaretz ve Jerusalem Post gazeteleri ise İsrail hükümetinin anlaşmanın silah satışını içermediğinin altını çizdiğini kaydetti.

İsrail: Pozisyonumuz değişmedi

İsrail'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada hükümetin bu konudaki pozisyonunda bir değişikliğin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Orta Doğu'da, İsrail'le barış anlaşması imzalayan Arap ülkeleri dahil hiçbir ülkeye F-35 ve ileri silahlar satılmasına karşıdır. Başbakan bu tutumunu ABD Yönetimi'ne defaatle bildirmiştir. Bu konuda pozisyonumuz değişmemiştir" denildi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen de "Böyle bir şey olmadı, gündeme gelmedi. İsrail'in politikası bölgedeki askeri üstünlüğünü korumaktır. ABD'den de talebimiz budur ve buna saygı gösterilmesi gerekir. ABD bizden başka ülkelere silah satmamamızı istiyor ve biz bu talebe uyuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. İsrail, anlaşma kapsamındaBatı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya almıştı.

İsrail'in daha önce sadece iki Arap ülkesiyle, Mısır ve Ürdün'le, diplomatik ilişkileri vardı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Ekonomi
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hümeyra Nihat Doğan Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: İsrail-BAE Anlaşması: Netanyahu'nun ofisi, Yediot Ahronot'un haberini 'ABD'nin BAE'ye F-35... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 13:55:29. #1.14#
title