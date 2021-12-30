İsrafı seven Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemiyorum
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflardaki zayıflamış hali, tüm dünyanın dikkatini çekti. Kim Jong-un'un sağlık sorunlarından dolayı zayıfladığı söylentileri üzerine yetkililer, Kuzey Kore Lideri'nin halkı için yemediğini, bu yüzden zayıfladığını söyledi.
Kovid-19 karantinası, nükleer silah programı üzerindeki yaptırımlar ve doğal afetlerin neden olduğu karmaşık ekonomik krizlerle boğuşan Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un kilo vermesi gündem oldu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, katıldığı bir iktidar partisi toplantısında çekilen ve Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayımlanan fotoğraflarda, dikkat çekici bir şekilde zayıfladığı görüldü.
Bu yılın başlarında Kim'in 2O kilodan daha fazla verdiği haberleri, sağlığıyla ilgili tartışma başlatmıştı. Hükümet yetkilileri, şiddetli gıda kıtlığı ile boğuşan ülkede, 37 yaşındaki liderin halkı için daha az yediği konusunda ısrarcı oldu ve Kim'in sağlıklı olduğunu açıkladı.
Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri'nin daha fazla zayıfladığını gösteren fotoğraflar, Kore Merkez Haber Ajansı'nın yakın zamanda Kuzey Kore'nin çoğunun açlık ve sistematik baskıyla mücadele etmesine rağmen, Kim'in "Bir deri bir kemik" durumunun "Halkın kalbini kırdığını" bildirmesinin ardından paylaşıldı.