ISPARTA Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulunduISPARTA'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), reddi hakim talebinde bulundu.

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu

ISPARTA'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmayı izlemeye gelen CHP'li milletvekilleri ile mahkeme başkanının, koronavirüs tedbiri tartışması yaşadığı duruşma, reddi hakim talebinin bir üst mahkemece değerlendirilmesi için ertelendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklandı. Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Tutuklu sanık Zafer Pehlivan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 3'üncü duruşmasına sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Burdur Cezaevi'nden katıldı.

CHP'Lİ VEKİLLER ISRARCI OLDU

Çok sayıda avukatın müdahil olmak istediği duruşmayı, baba Mustafa Cankel, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Burak Erbay ile Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun da izlemek istedi. Mahkeme başkanı, koronavirüs tedbirlerine uyulabilmesi için salonun yetersiz olduğunu, bu nedenle duruşmayı başlatamayacağını söyledi. Bunun üzerine, mahkeme başkanıyla milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Milletvekilleri, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını, bu davayı tüm kamuoyunun merak ettiğini ve onlar adına duruşmayı takip etmek istediklerini belirterek, mahkeme başkanından anlayışlı olmasını istedi. "Gerekirse biz ayakta bekleriz, avukatlar yerinde oturabilir. Ama biz bu davayı her şekilde takip etmek zorundayız" diye ısrarlarını sürdüren milletvekillerinin çabaları sonuç verdi.

TUTUKLU SANIK REDDİ HAKİM İSTEDİ

Yaşanan tartışma nedeniyle gecikmeli başlayan duruşmada, tutuklu sanık Zafer Pehlivan'ın avukatı, mahkemeye dilekçe vererek, müvekkilinin reddi hakim talebinde bulunduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

'İSTEDİKLERİ KADAR SÜRE KAZANMAYA ÇALIŞSINLAR'

Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın, reddi hakim talebinde bulunduğu duruşma sonrası Güleda Cankel'in ailesinin avukatı ile baba Mustafa Cankel, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya ve Isparta Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı bir grup basına açıklama yaptı.

Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Canımız, kızımız Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili bugünkü yapılan yargılamada sanık tarafının mahkeme heyetinin reddine yönelik, mahkeme heyetinin tarafsız kalamayacağına ilişkin kendilerinde oluşan kanaati mahkeme heyetine sunması üzerine mahkeme heyeti usulen bir durumun incelenmesi ve bu konuda bir karar verilmesi için duruşmanın 20 Ağustos 2020 tarihine ertelenmesine karar verdi" dedi.

Güleda Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, "Sanık vekili tarafından reddi hakim talep edildi. Mahkeme reddi hakim talebinin değerlendirilmesi adına yasayı uyguladı ve duruşmayı 20 Ağustos 2020 saat 11.05'e erteledi. Tabii ki burada yasal olarak doğru işlem yaptı mahkeme ama bu tamamen yargılamayı uzatmaya, adaleti geciktirmeye, alınacak cezanın biraz daha geç alınması için uğraşların sonucunda bu dilekçenin verildiğini düşünüyoruz. Tabii ki hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ortada tek bir gerçek var. Katil zanlısı tarafından 19 yaşında Güleda Cankel vahşice, tasarlayarak öldürülmüştür. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar. Kendileri de alacakları cezanın farkındalar. Bu yönde çalışmaları oldu ama fark etmez 20 Ağustos'ta gerçekten adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, "Önemli olan bugün burada hep beraber olmamız. Bizler inanıyoruz ki bu ülkede hep beraber kadın cinayetine, kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz. Bu şiddete son verilinceye kadar hep beraber mücadelemiz devam edecek" dedi.

Isparta Kadın Meclisleri Temsilcisi Fadime Akşahin da "Bizler özgürlük düşkünüyüz, eşitlikten yanayız, kendi hayatımız hakkındaki kararları ancak bizler veririz. Bizler genç kadınları baskı altına almaya çalışanlara karşı 'bir Güleda daha ölmesin' diye mücadele edeceğiz. Kadınlar birlikte oldukları erkekler tarafından ayrılmak istedikleri için öldürülüyor. Kadınlar, boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürülüyor Emine Bulut gibi" diye konuştu.

Kaynak: DHA