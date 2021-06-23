Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Yerel

- Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu Isparta'da vatandaşların Covid-19 aşısına daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Isparta Belediyesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na aşı istasyonu kuruldu.

- Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu

ISPARTA - Isparta'da vatandaşların Covid-19 aşısına daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Isparta Belediyesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na aşı istasyonu kuruldu. Vatandaşlar kurulan aşı istasyonlarında sıra beklemeden Covid-19 aşısı olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 aşı uygulaması devam ederken, 25 yaş üstü vatandaşlar aşılarını olabilmek için sağlık kuruluşlarına gidiyor. Vatandaşların daha kolay aşıya erişimi için kentte daha önce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde aşı istasyonu kurulmuştu. Aşı yaşının 25'e indirilmesinin ardından sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlara daha kolaylık sağlanması amacıyla Isparta Belediyesi hizmet binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da aşı istasyonu kuruldu.

Belediye binası içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aşı istasyonu sayesinde belediye personeli ve vatandaşlar sıra beklemeden aşılarını olabiliyor.

"Sabahtan beri yoğun ilgi var"

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği içerisinde belediye binasında aşı noktası oluşturduklarını söyledi. Güven, "Sağlık Müdürlüğü'nden bir hekim destek veriyor. Belediyemizden de 2 hemşiremiz görev alıyor. Amacımız bütün Ispartalının aşı olması. Bu çalışmalar kapsamında biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediye binamızda 25 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız ile belediye personelimiz sıra beklemeden aşılarını olabiliyor. Sabahtan beri yoğun ilgi var" diye konuştu.

"Sağlık için aşımızı olduk"

Covid-19 aşısını olan Yunus Özler, korona virüsün tüm dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi. Özler, "Bu noktada biz de sağlık için aşımızı olduk. İnşallah yararlı olur. İkinci dozu bekleyeceğiz, ikinci dozdan sonra sağlığımıza kavuşacağız" dedi.

"Bakanlığa ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz"

İşitme Engelli Bahadır Arıkan da aşısını olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve Belediye Başkanımıza böyle bir aşı noktası oluşturduğu için teşekkür ederiz" dedi.

Kent meydanında aşı istasyonu kuruldu

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı istasyonu kuruldu. Vatandaşlar burada oluşturulan noktada kaydını yaptırdıktan sonra özel olarak kurulan çadırda aşılarını olabiliyor.

Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu
Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu
Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu
Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da belediye ve kent meydanına aşı istasyonu kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:52:50. #1.16#

title