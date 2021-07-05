Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi

Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da ilk temeli 1997 yılında atılan ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı TMSF aracılığıyla tamamlandı.

Isparta'da ilk temeli 1997 yılında atılan ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı TMSF aracılığıyla tamamlandı. Kültür merkezinin açılışına katılan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Burası Bank Asya'nın en sorunlu kredilerinden birine sahip bir firmaydı. Diğer kayyumdaki firmalar gibi burayı da milli servet olarak gördük ve tamamladık" dedi.

Isparta'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının belediyeye ait kültür merkezi hizmete açıldı. Kültür merkezinin açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ile davetliler katıldı. Açılış töreni üniversitenin oda orkestrası konseriyle başladı.

"Kendi adıma çok anlamlı bir gün"

Açılışta konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kendi tarihi açısından çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü Isparta'nın mutluluk, bizlerin de gurur günü. Biz Isparta'nın 25 yıldır kanayan yarasına merhem olmaktan, bu çözümün bir parçası olmaktan şahsım adına çok mutlu oldum" dedi.

"Isparta'daki şirkete de milli servet gözüyle baktık"

İnşaatın bu noktaya gelmesinin kolay olmadığını ifade eden Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen tüm şirketler gibi Isparta'daki şirkete de milli servet gözüyle baktıklarını söyledi. Gülal, "Burada yapılan inşaatı da bir milli servet olarak gördük. Buna bir çözüm üretim istedik. Burada Sayın Cumhurbaşkanlığımızın adını kalın harflerle çizmek lazım. Dedi ki '25 yıldır tamamlanmayan inşaat olmaz buna çözüm bulun ve Isparta'ya kazandırın.' Geldik burada facia ve demirleri çürümeye yüz tutmuş bir inşaat vardı. 'Durmak yok yola devam' dedik" ifadelerini kullandı.

"Bank Asya'nın sorunlu kredilerinden birine sahip bir firmaydı"

2019 yılında ilk etapta caminin hizmete açıldığını kaydeden TMSF Başkanı Gülal, "Buranın finansmanıyla alakalı ilgili finans kuruluşuyla ben 5 sefer görüştüm. Bu firma TSMF kayyumunda yönetiliyor ama Bank Asya'nın sorunlu kredilerinden birine sahip bir firma. Dolaysıyla bu firmaya finansman sağlamak çok kolay değildi. Genel müdürüme 'en ufak endişen olmasın' dedim. Bize güvenen finans kuruluşu genel müdürüne teşekkür ediyorum. Artık burası Isparta'da kara mizah konusu olmuş. Temel atmaya geldiğimizde dediler ki 'Isparta'nın gençleri arabalarının arkasına 'Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin' yazıyor. Dedim ki 'Isparta'nın gençlerinin aşkları sonuna kadar sürsün ama kendilerine yeni bir slogan bulmaları lazım. Çünkü biz burayı tamamlayacağız.' Büyük bir gururla ifade ediyorum ki, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi ve Isparta Meydan Alışveriş Merkezi tamamlanmıştır. Isparta'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. İlk etapta kültür merkezimizi açıyoruz. Salonumuz 700 oturma kapasiteli, yanda bir salon daha var. 2 tane de nikah salonu ve çok amaçlı salonumuz var. Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin diyen gençlerimizin aşkları inşallah artık burada tescillenecek" dedi.

"Pandemi süreçleri AVM'lere olan ilgiyi azalttı"

Alışveriş merkezi için de profesyonel bir şirketle anlaştıklarını belirten Gülal, Yaklaşık 7-8 ay önce de kiralama işlemine başladık. Pandemi süreçleri biraz AVM'lere olan ilgiyi azalttı. Arkadaşlar şuanda 'Yüzde 70 seviyesinde doluluk yakaladık' dediler. Eylül sonu itibariyle de ikinci etap olarak AVM'mizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"TMSF Başkanı 797 şirket yönetiyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın 797 şirketi yönettiğini belirterek, 40 bin 240 çalışanı bulunduğunu söyledi. Kendisinin Isparta'ya 5'inci kez geldiğini ifade eden Başdeğirmen, "Burası özel bir yer. Burayı özel yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu aktardığımda hassasiyetle bakması ve TMSF'ye 'hassasiyetle bitirmeniz gerekiyor' diyerek aramasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve büyüklerimize Isparta'mız adına teşekkür ediyorum" dedi.

"24 yıl bir projeyi bekletmek kolay değil, maalesef bu yapıldı"

Kültür merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, merkezin 160 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, 56 bin metrekare de taban alanı bulunduğunu söyledi. Başdeğirmen, "Burası 1997 yılında bir yarışmaya girerek belki de Türkiye'nin ilk kentsel dönüşümün yapılmış olduğu bir inşaattı. 1999 yılındaki yönetim değişikliğinde proje değiştirildi. 24 yıla dayanan bir projenin olması öyle kolay bir şey değil. 24 yıl projeyi bekletmek kolay değil, örneği yoktur. Biz maalesef bunu yaptık. 31 Mart seçimlerinden önce bu binayı bitirme sözü verdik. Yüce Rabbim bize nasip etti ve en sonunda buraya bu güzel eseri koyduk" dedi.

Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi'ne ait kültür merkezinin açılış kurdelesi kesildi. - ISPARTA

Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(Salgın sürecindeki destekler) Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı.
Erdoğan: "(Salgın sürecindeki destekler) Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı.
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Seray Kaya Sezen Aksu Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Abdullah Avcı Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:56:18. #1.15#

title