ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi - Yeniden 80 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi (2) - YenidenUMRE ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafile, Isparta'ya getirildi.

80 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi (2) - Yeniden

UMRE ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafile, Isparta'ya getirildi. Uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen kafile, otobüslerle misafir edileceği yurda götürüldü. Yurtta kalan az sayıda öğrenci, başka yurtlara yerleştirildi. Kafile, 14 gün Isparta'da konuk edilecek.

Suudi Arabistan'dan umre sonrası gelen 180 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na saat 13.00 sıralarında iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 4 otobüse bindirildi. Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler ile konvoy halinde Isparta'ya doğru yola çıkıldı.

Umre kafilesinin taşındığı otobüsler, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vakalarının karantinasında kullanılmak üzere belirlenen, kentteki tek referans hastane olan Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından 5 bloktan oluşan yurttaki öğrencilerin tamamına yakını, geçen hafta sonu ayrılırken, kalan az sayıda öğrenci de başka yurtlara nakledildi. Umreden gelen kafilenin kalacağı yurt binasında ve içerideki alanlarda özel ekipler tarafından temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Umre kafilesi, Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edilecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, umre ziyaretinden dönen 180 kişilik kafilenin kentteki 2 yurtta misafir edileceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı'mızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple ilimiz Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: DHA